Từ 15/4, học sinh lớp 5, lớp 9 có thể khảo sát qua máy tính

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 08/2026 quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư 51/2011.

So với Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT có 6 điểm mới về cách thức, chu kỳ đánh giá.

Cụ thể về cách thức đánh giá: Nếu trong thông tư cũ quy định cách thức đánh giá bằng các bài viết của học sinh, ở thông tư mới ban hành, Bộ GD&ĐT quy định trả lời bài khảo sát trên máy vi tính hoặc kết hợp trả lời trên giấy và máy vi tính.

Việc đánh giá học sinh lớp 5, lớp 9 có thể thực hiện trên máy tính hoặc kết hợp (Ảnh: Mỹ Hà).

Mục tiêu đánh giá: Ở thông tư cũ (51) chỉ quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh, còn Thông tư mới (08) quy định về đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, trong đó chú trọng đến đánh giá phẩm chất và năng lực thực hiện của học sinh đạt được theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Quy mô, chu kỳ đánh giá: Theo thông tư cũ, quy mô đánh giá là học sinh lớp 5, 9 và 11 nhưng thông tư mới chỉ đánh giá học sinh lớp 5 và 9. Chu kỳ đánh giá trong thông tư cũ quy định 3 hoặc 5 năm nhưng thông tư mới quy định 5 năm một lần.

Nội dung đánh giá: Thông tư cũ quy định về môn học của các khối lớp đánh giá, ở thông tư mới quy định nội dung đánh giá được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng (tương tự cách tiếp cận các chương trình quốc tế).

Ngoài ra, thông tư mới còn quy định sử dụng phiếu hỏi với các đối tượng có liên quan nhằm thu thập các nhân tố tác động đến chất lượng giáo dục.

Phân cấp, phân quyền: Theo quy định tại thông tư mới, việc đánh giá thuộc về chức năng và nhiệm vụ của Ban Khảo sát cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Hợp tác quốc tế: Ngoài ra, thông tư mới ban hành có điều khoản riêng (điều 10) quy định về thực hiện các chương trình đánh giá diện rộng quốc tế theo thỏa thuận mà Việt Nam tham gia.