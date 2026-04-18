TPHCM: Một học sinh lớp 7 rơi từ lầu 3 trường học xuống đất

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 17/4. Vào thời điểm trên, một học sinh lớp 7 tại trường đã bất ngờ rơi từ khu vực lầu 3 của dãy phòng học.

Thông tin ban đầu cho biết đây là một học sinh nữ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía nhà trường cùng lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh hoàn cảnh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của học sinh này hiện chưa được công bố.