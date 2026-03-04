Độc, lạ đề thi học sinh giỏi Văn TPHCM, tiếp tục khẳng định "thương hiệu"

Thí sinh dự thi học sinh giỏi tại TPHCM (Ảnh: THPT Võ Thị Sáu).

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2026 tại TPHCM gây chú ý khi đề thi môn Ngữ văn đưa thí sinh vào một tình huống đặc biệt: phải giải “Captcha” - xác minh người dùng vốn - để chứng minh mình không phải là robot trước khi làm bài.

Đề thi mở ra từ một cú “gõ cửa”

Đề thi năm nay mang chủ đề: “Là tôi, một con người đây mà!”. Ngay từ những dòng đầu tiên, thí sinh đã bước vào một đoạn hội thoại ngắn, gợi nhiều liên tưởng:

“Là tôi, một con người đây mà!

(Cốc, cốc, cốc…

- Ai gọi đó?

- Tôi là người

- Nếu là người, …?)”

Sau phần dẫn dắt này, đề bài mô phỏng một tình huống quen thuộc trong đời sống số:

“Đề học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 cấp thành phố được thiết kế trên máy tính. Để truy cập hệ thống và bắt đầu làm bài, bạn phải chứng minh mình không phải là robot. Hãy điền các ký tự vào khung bên dưới.

☐ Tôi không phải là robot (kèm hình ảnh mã Captcha)”.

Hình ảnh ô vuông và những ký tự xác thực vốn chỉ xuất hiện khi chúng ta đăng nhập vào các trang web, nay lại nằm trang trọng trên giấy thi. Đây là một sự phá cách chưa từng có tiền lệ, biến một thao tác kỹ thuật khô khan thành một tình huống gợi mở nhiều vấn đề.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của TPHCM năm 2026 (Nguồn: Tuyensinh247.com).

Từ thao tác kỹ thuật đến vấn đề nhân văn

Đề bài tiếp tục đặt ra tình huống giả định: Việc giải Captcha - vốn là thao tác quen thuộc khi đăng nhập các trang thương mại, giải trí hay giáo dục - bỗng trở thành điểm xuất phát cho suy tư.

Theo yêu cầu, thí sinh phải bàn luận về ý nghĩa của việc “chứng minh mình là con người” trước máy móc. Đề nhấn mạnh: thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại gợi mở nhiều suy tư về giá trị con người trong thời đại công nghệ.

Cách ra đề này được nhiều giáo viên, học sinh nhận định là vừa thời sự, vừa giàu tính triết luận. Thay vì khai thác trực tiếp một tác phẩm văn học quen thuộc, đề thi đặt học sinh vào bối cảnh đời sống số - nơi ranh giới giữa con người và trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên mờ nhạt.

Đề văn TPHCM tiếp tục khẳng định “thương hiệu”

Nhiều năm qua, đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của TPHCM thường được đánh giá cao bởi tính sáng tạo, khả năng gợi mở và yêu cầu tư duy độc lập.

Đề không chỉ kiểm tra kiến thức văn học mà còn hướng đến năng lực cảm thụ, lập luận và phản biện trước những vấn đề đương đại.

Với chủ đề “Là tôi, một con người đây mà!”, đề thi năm nay dường như đặt ra câu hỏi lớn: Khi công nghệ ngày càng phát triển, khi máy móc có thể bắt chước ngôn ngữ, cảm xúc, thậm chí sáng tạo, điều gì làm nên bản sắc và giá trị không thể thay thế của con người?

Cách đặt vấn đề như vậy buộc học sinh không thể viết theo lối mòn. Học sinh phải suy nghĩ sâu hơn về nhân tính, về trách nhiệm, về ý thức cá nhân trong thế giới số.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố của TPHCM năm học 2025-2026 có 9.082 học sinh tham gia dự thi, đông nhất từ trước đến nay. Năm nay kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm thi, rải đều ở cả 3 khu vực.

Học sinh dự thi ở ở 11 môn thi, bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật), Tin học, Công nghệ (Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp).

Sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi, xếp thứ tự số phách theo điểm thi từ cao xuống thấp để xếp giải.

TPHCM chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi: 5% giải nhất, 20% giải nhì, 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi.