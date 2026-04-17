7h sáng trời bỗng tối đen như mực, học trò soi đèn đi học

Bắt đầu từ khoảng 7h sáng 17/4, người dân tại nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến bầu trời thay đổi sắc thái một cách chóng mặt.

Chỉ trong ít phút, mây đen dày đặc kéo đến bao trùm hết không gian, kèm theo sấm chớp và mưa lớn, khiến tầm nhìn bị hạn chế tối đa.

Một lớp học tại Thái Nguyên thời điểm đầu giờ sáng 17/4 (Ảnh: CTV cung cấp).

Anh Trần, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học, THCS Tân Thành, vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ: "Gần 40 tuổi đầu, lớn lên ở đây mà tôi chưa bao giờ thấy cảnh này. Mây đen ầm ập kéo đến nhanh khủng khiếp, tối om như cảnh “yêu quái” xuất hiện trong phim Tây Du Ký vậy".

Theo anh, lúc 2 con ra khỏi nhà đi học khoảng gần 7h trời chỉ tối hơn mọi ngày chút, nhưng chỉ ít phút sau, bầu trời đã bị “nuốt chửng” bởi mây đen.

Ngay khi thấy trời đất chuyển màu đáng sợ, anh Trần không khỏi lo lắng cho con vừa rời nhà ít phút.

"Lúc con đi trời chưa tối thế này, nhưng chỉ một lúc sau là đen kịt. Tôi phải liên lạc với con, dặn con tuyệt đối không được tự ý về nếu trời còn mưa to, phải đợi bằng được bố mẹ đến tận cổng đón để đảm bảo an toàn", anh Trần chia sẻ thêm.

Lớp học sử dụng ánh sáng từ điện thoại di động (Ảnh: CTV cung cấp).

Tại khu vực Gang Thép, chị Linh, một phụ huynh khác, cho biết do trời quá tối, các con chị phải thắp đèn pin mới có thể bước ra khỏi nhà để đến trường.

Ánh đèn xe máy, đèn pha ô tô trở thành nguồn sáng chính trên các cung đường vốn dĩ phải rực rỡ nắng sớm.

Cơn dông bất ngờ không chỉ gây khó khăn cho việc di chuyển mà còn làm gián đoạn việc học tập do tình trạng mất điện cục bộ tại một số địa bàn.

Trường học chìm trong bóng tối sáng 17/4 (Ảnh: CTV cung cấp).

Tại Trại Cau, một giáo viên chia sẻ lớp học chìm trong bóng tối.

"Tiết đầu tiên gần như không thể dạy vì mất điện, lớp tối om. Giáo viên chủ yếu ổn định tâm lý học sinh, chờ trời hửng. Phải đến hơn 8h30, khi ánh sáng tự nhiên quay trở lại và có điện, nhịp học mới bình thường được", cô giáo này cho hay.

Tình hình có phần khả quan hơn tại khu vực thành phố Thái Nguyên cũ.

Bà Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, cho biết dù trời tối đen như nửa đêm lúc 7h30 sáng nhưng nhà trường vẫn duy trì hoạt động.

Do trường nằm ở khu vực cao nên không bị ngập lụt hay mất điện, việc học tập của học sinh vẫn diễn ra an toàn.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt và tiềm ẩn nguy hiểm, không ít phụ huynh đã chủ động xin cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn, đặc biệt là tại các điểm thường xuyên xảy ra ngập úng.

Theo ghi nhận chung, sáng 17/4, tại khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội... mây dông phát triển mạnh, bầu trời tối đen như mực, một số nơi có mưa to.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.