Vụ học sinh bị phạt tự chích kim tiêm: Đã có kết quả xét nghiệm máu

Chiều 16/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM), cho biết trong sáng cùng ngày, nhà trường đã phối hợp cùng gia đình đưa 5 em học sinh lớp 3 đi thực hiện các xét nghiệm y tế cần thiết tại bệnh viện.

Theo bà Hạnh, kết quả xét nghiệm máu bước đầu cho thấy chỉ số sức khỏe của cả 5 em đều bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường về bệnh lý truyền nhiễm.

Dù kết quả ban đầu khả quan, nhưng nữ Hiệu trưởng khẳng định nhà trường không chủ quan. Ban giám hiệu trường cùng với phụ huynh sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe và tâm lý của các em tại nhà và trường trong thời gian tới để đảm bảo an toàn.

Song song với việc chăm sóc sức khỏe học sinh, bà Mỹ Hạnh cho biết nhà trường đã làm báo cáo gửi các cơ quan quản lý, thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với cô giáo L.T.M. theo đúng quy định viên chức.

Trước đó, dư luận xã hội đã vô cùng bức xúc trước thông tin 5 học sinh lớp 3 bị cô giáo chủ nhiệm phạt bằng hành vi cực đoan là yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay vì vi phạm nội quy. Ngay sau khi sự việc được phát giác, giáo viên này đã bị đình chỉ công tác giảng dạy.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định quan điểm xử lý nghiêm, không bao che đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời tăng cường chấn chỉnh quy tắc ứng xử trong toàn trường.

Theo Luật Giáo dục, giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có 4 hình thức kỷ luật nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.