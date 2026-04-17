Hơn 600 sinh viên năm 3 sẽ phải lên Hòa Lạc học, Học viện Tài chính nói gì?

Sinh viên bức xúc vì không được hỏi ý kiến

Chiều 17/4, nhiều tài khoản đăng tải lên mạng xã hội Threads thông báo của Học viện Tài chính về việc tổ chức học tập cho sinh viên hệ chính quy tại cơ sở đào tạo Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm học 2026-2027.

Theo văn bản thông báo này, 629 sinh viên K62 các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Kinh tế thuộc chương trình chuẩn sẽ lên Hòa Lạc học tập vào năm thứ ba. Thời điểm hiện tại, những sinh viên này đang học năm thứ hai.

Ngược lại, 726 sinh viên năm thứ nhất (K63) ngành Kế toán sẽ chuyển về hai cơ sở ở Hà Nội học tập từ năm thứ hai, ngoại trừ 92 sinh viên có nguyện vọng ở lại Hòa Lạc được nhà trường bố trí 1 khối giảng học riêng.

Các bài đăng đều có số lượt tương tác rất cao. Nhiều sinh viên phản đối kế hoạch của nhà trường, cho rằng năm thứ ba là thời điểm các em đi làm thêm, thực tập, trau dồi kỹ năng, tiếng Anh để chuẩn bị gia nhập thị trường lao động, trong khi Hòa Lạc cách xa trung tâm thành phố, không thuận tiện cho các hoạt động nói trên.

Bên cạnh đó, sinh viên K62 bức xúc khi nhà trường không khảo sát ý kiến của các em mà chỉ thực hiện khảo sát với sinh viên K63.

“Nay vừa đọc thông tin mà khóc tới giờ không dừng được… Trường khảo sát ý kiến K63 nhưng không khảo sát K62, thích đẩy là đẩy luôn… Học ở đây 2 năm, có trọ ổn định, khóa học tiếng Anh còn dang dở, công việc vừa xin xong”, một tài khoản bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài Chính cho biết, nhà trường thực hiện kế hoạch này theo chủ trương chung về việc luân chuyển sinh viên lên học tại cơ sở mới. Chủ trương này nằm trong định hướng của thành phố về di dời các trường đại học ra khỏi nội đô.

Học viện Tài chính cơ sở đào tạo Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đại diện nhà trường cũng cho biết, tuỳ theo nội dung đào tạo và các học phần đào tạo, sinh viên sẽ phải lên Hòa Lạc học tập bất kỳ thời điểm nào, ví dụ như các học phần thể chất - bộ môn tennis và pickleball, các học phần liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các mô hình công nghệ…

“Những học phần này chỉ có thể đảm bảo tốt nhất về chất lượng đào tạo nếu thực hiện tại cơ sở Hòa Lạc, do cơ sở vật chất khang trang và hệ sinh thái công nghệ xung quanh”, đại diện nhà trường nói.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của nhà trường đón khóa sinh viên đầu tiên vào năm 2025. Số này gồm khoảng 2.300 sinh viên năm thứ nhất trong tổng số hơn 6.000 tân sinh viên K63. Sau khi học xong năm nhất, số sinh viên này sẽ quay về cơ sở nội đô để học tiếp năm hai.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát ý kiến, khoảng gần 400 sinh viên bày tỏ nguyện vọng ở lại Hòa Lạc học năm hai và gần 2.000 sinh viên sẽ trở về cơ sở chính tại trung tâm Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, dự kiến trong các năm tới, những sinh viên tuyển sinh cho cơ sở Hòa Lạc sẽ học tập hoàn toàn tại Hòa Lạc trong 4 năm.

Đối với kế hoạch phải di dời toàn bộ sinh viên ra khỏi nội đô, đại diện nhà trường chia sẻ, ngoài cơ sở Hòa Lạc, trường đang xây dựng cơ sở 12ha ở ngoại thành Hà Nội cùng với một phân hiệu ở Hưng Yên.

Nhiều sinh viên ở Hòa Lạc không muốn chuyển về trung tâm

Học viện Tài chính cơ sở đào tạo Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ban đầu là dự án Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Tuy nhiên khi công trình hoàn thành, Bộ Tài chính bàn giao cho Học viện Tài chính vận hành vào tháng 9/2025. Toàn bộ công trình có diện tích 28.000m2, diện tích xây dựng gần 8.500m2.

Trường có 3 toà giảng đường, 1 toà hiệu bộ, 1 nhà thể chất, 2 sân thể thao và 1 kí túc xá hơn 500 phòng bố trí thành hai đơn nguyên cao 11 tầng, sức chứa khoảng 3.000 sinh viên.

Khu vực kí túc xá Học viện Tài chính (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ngay bên cạnh Học viện Tài chính là cơ sở 4 của Trường Đại học Điện lực và Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 của Bộ Công an.

Có mặt ở cơ sở Hòa Lạc vào sáng 17/4, phóng viên ghi nhận tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên năm thứ nhất tại đây. Đại diện Ban quản lý KTX cho biết, hiện chỉ có khoảng 1.300 sinh viên nội trú. Số còn lại thuê trọ ngoài. Mỗi phòng nội trú có tối đa 6 sinh viên, được trang bị đầy đủ giường tủ, bàn học, điều hoà, máy giặt, nóng lạnh… Tất cả các phòng đều có ban công rộng, ánh sáng tự nhiên.

Ánh Hồng, Khánh Uyên và Ngọc Anh là các sinh viên nội trú ở phòng 901. Các em cho biết, tiền ở KTX được thu theo học kỳ là 4,5 triệu đồng, tính trung bình mỗi tháng 900.000 đồng. Khi cộng với chi phí điện nước, mỗi sinh viên đóng khoảng hơn 1 triệu đồng.

Khánh Uyên quê ở Hưng yên (Thái Bình cũ), Ngọc Anh quê ở Ninh Bình (Nam Định cũ). Mỗi khi về quê, Ngọc Anh sẽ bắt xe buýt ở trước cổng trước về bến xe Mỹ Đình, rồi bắt tiếp xe khách về Nam Định. Thời gian di chuyển từ trường về Mỹ Đình bằng xe buýt là 45 phút.

Trong khi đó Khánh Uyên bắt xe khách về Thái Bình ngay tại Hoà Lạc. Riêng Ánh Hồng nhà ở phường Hà Đông, hàng tuần được bố mẹ lái xe lên đón về thăm nhà.

Năm học tới, cả ba em sẽ chuyển về cơ sở trong nội đô. Uyên và Ngọc Anh lo lắng điều kiện sinh hoạt không tốt bằng Hòa Lạc, chi phí đắt đỏ hơn.

Ngọc Anh, sinh viên năm thứ nhất ngành Hệ thống thông tin (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khác với 3 nữ sinh, M. và T. là hai sinh viên chọn thuê trọ ngoài. Các em đang ở một nhà cấp 4 gần chợ Hòa Lạc, giá 1,5 triệu đồng. Tính các chi phí điện, nước, Internet, tiền trọ hết hơn 2 triệu đồng, chia đôi mỗi người hơn 1 triệu đồng.

Mặc dù chi phí ngang với ở kí túc xá, điều kiện sinh hoạt lại hạn chế hơn, nhưng M. tiết kiệm được đáng kể tiền ăn do tự nấu ăn.

“Mỗi tháng bố mẹ em gửi đồ ăn từ Nghệ An ra, bọn em chủ yếu mua rau, thịt, tiền ăn chưa đến 1,5 triệu đồng/tháng. Trong khi nếu ở kí túc, mỗi suất ăn mua tại căng tin hoặc mua ngoài đã hết khoảng 35.000 đồng, mỗi ngày có thể tiêu hết gần 100.000 đồng tiền ăn”, M. chia sẻ.

Cũng giống Uyên và Ngọc Anh, M. và T. không muốn chuyển về cơ sở nội đô vào năm hai. T. thường xuyên bắt xe buýt vào nội thành để đi chơi hoặc thăm bạn bè, ấn tượng của em là các nhà trọ chật chội, không khí bụi bặm. Những nơi rộng rãi thoáng mát thì giá thuê đắt đỏ.

Bên trong phòng nội trú tại kí túc xá Học viện Tài chính cơ sở Hòa Lạc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

T. có nguyện vọng học trọn vẹn 4 năm ở Hoà Lạc. “Nếu cần vào thành phố để đi chơi hay thực tập, em sẽ bắt xe buýt. Việc đi lại bằng xe buýt từ đây vào trung tâm rất thuận lợi”, T. nói.

Khảo sát các khu dân cư quanh quốc lộ 21, cách Học viện Tài chính khoảng 1-2km, giá thuê trọ dành cho sinh viên dao động trong khoảng 1,5-3 triệu đồng/tháng. Mức giá 3 triệu đồng thường là căn hộ chung cư mini, trong khi nhà cấp 4, nhà 2 tầng có giá 1,5-2 triệu đồng.

"Nếu sát ngày nhập học mới tìm nhà trọ, sinh viên khó thuê được nơi ở tốt do số lượng phòng hạn chế", chủ một quán nước tại Hòa Lạc chia sẻ với phóng viên.