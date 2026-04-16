Vụ học sinh bị phạt chích kim tiêm: Nữ hiệu trưởng nói “chưa từng thấy”

Liên quan đến vụ việc 5 học sinh lớp 3 bị giáo viên phạt bằng cách tự chích kim tiêm vào tay, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM), đã có những chia sẻ đầy xót xa.

Với hơn 3 thập kỷ công tác trong ngành giáo dục, bà Hạnh cho biết bản thân bị "sốc" nặng khi tiếp nhận thông tin.

“Tôi làm giáo dục 31 năm rồi nhưng thực sự đây là chuyện chưa từng thấy. Nghe xong mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả"", bà Hạnh chia sẻ.

Nữ hiệu trưởng cho biết, ngay khi phụ huynh đến phản ánh vào sáng 14/4, bà đã trực tiếp xuống lớp để xác minh. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ kể lại việc cầm kim tiêm tự đâm vào tay, bà không khỏi đau lòng.

Cô giáo phạt học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Nói thêm về cô giáo L.T.M. - người gây ra sự việc, bà Hạnh cho biết dù cô M. đã 36 tuổi nhưng mới chỉ có 3 năm kinh nghiệm đứng lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cô M. có một thời gian dài không theo nghề, gần đây mới thi tuyển viên chức và về trường công tác.

Đáng chú ý, trong mắt đồng nghiệp và ban giám hiệu, cô M. từ đầu năm luôn hoàn thành về chuyên môn, thậm chí lớp cô phụ trách có chất lượng môn toán rất cao.

"Trong quá trình công tác, cô M. ít tiếp xúc hay trò chuyện với đồng nghiệp mà chỉ tập trung lo cho lớp", bà Hạnh thông tin thêm.

Tại buổi làm việc, giáo viên này phân trần rằng tối 12/4, cô M. có mua một ống kim tiêm mang về nhà vì con bị bệnh. Hôm sau, giáo viên này để kim tiêm trong túi xách và mang lên lớp học.

Tại lớp, cô M. mang kim tiêm ra để trên bàn và nói với các em học sinh rằng "cô có mua kim tiêm và để trên bàn, bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm chích vào tay mình".

Theo cô M. đây chỉ là hành vi "răn đe" học sinh. Tuy nhiên, bà Hạnh thẳng thắn: "Đây là suy nghĩ lệch lạc. Không thể lấy lý do giáo dục hay răn đe để hành động như vậy".

Bà Hạnh tự nhận bản thân là người nghiêm túc với giáo viên, thường xuyên đi học hỏi để về xây dựng quy tắc ứng xử, tuyên truyền cho thầy cô nhằm tránh những sự cố đáng tiếc, nhưng vụ việc vẫn xảy ra khiến bà cảm thấy rất buồn.

"Nhiều giáo viên còn trách tôi sao mà khó quá, quản chặt quá. Nhưng tôi luôn muốn bảo vệ môi trường giáo dục này. Vậy mà giờ đây, sự việc xảy ra khiến tôi thấy rất đau xót", bà Hạnh trải lòng.

Về hướng xử lý, nữ hiệu trưởng khẳng định quan điểm không bao che. Sáng nay (16/4), lãnh đạo nhà trường sẽ cùng giáo viên, gia đình đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu để kiểm tra nguy cơ viêm nhiễm.

Bà Hạnh nhấn mạnh ưu tiên số một hiện nay là sức khỏe và tâm lý của các con. Về mặt nhân sự, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức kỷ luật.

Hồ sơ sẽ được chuyển lên cơ quan quản lý cấp trên để xem xét các hình thức kỷ luật vì vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, dư luận bàng hoàng trước sự việc 5 học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) bị giáo viên chủ nhiệm phạt bằng cách yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay mình vì vi phạm nội quy lớp học.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên liên quan và khẩn trương phối hợp cùng phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho các em.