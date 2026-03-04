Sở GD&ĐT TPHCM chính thức trình lịch thi lớp 10 vào ngày 1 và 2/6

Thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM năm 2025 (Ảnh: Long Phạm).

Thông tin trên được Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vào chiều 4/3. Theo tờ trình gửi UBND TPHCM, Sở GD&ĐT đề xuất ngày thi dự kiến ngay đầu tháng 6, khác biệt hoàn toàn với 2 phương án trước đó đưa ra vào cuối tháng 5 hoặc cuối tháng 6.

Tuy nhiên, ngày thi cụ thể hiện chưa được ấn định do phải chờ UBND TP thông qua.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên TPHCM thực hiện mô hình tuyển sinh hợp nhất giữa ba địa phương là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, quy mô tuyển sinh rất lớn, trong khi mô hình tuyển sinh của 3 địa phương trước đây có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, Sở phải bàn bạc kỹ lưỡng với các phòng chuyên môn, Ban Giám đốc trước khi lấy ý kiến rộng rãi, nhằm đảm bảo hài hòa, hạn chế xáo trộn và bảo đảm quyền lợi học sinh trên toàn địa bàn.

Cùng với đó, thành phố sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ trong phân bổ chỗ học, hướng tới tối ưu hóa nguồn lực và tăng tính minh bạch.

Các môn thi được giữ ổn định với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn, Tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút.

Hồi giữa tháng 10/2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố cấu trúc định dạng, mức độ đánh giá và bảng năng lực mức độ tư duy cùng đề thi tham khảo ở cả 3 môn thi tuyển sinh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, giúp các trường THCS và giáo viên, học sinh thuận lợi trong quá trình giảng dạy, ôn tập.

Theo thống kê, năm học 2025-2026 TPHCM có gần 172.000 học sinh lớp 9 ở cả 3 khu vực. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết năm học 2026-2027, thành phố sẽ tuyển ít nhất 70% học sinh lớp 9 tiếp tục theo học lớp 10 công lập thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tương đương ít nhất hơn 120.000 học sinh sẽ tiếp tục theo học lớp 10 công lập.