Lâm Đồng thanh tra bếp ăn trường học sau vụ tố thực phẩm kém chất lượng

Ngày 20/9, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Động thái này được đưa ra sau những phản ánh liên quan đến Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương - Đà Lạt) bị tố hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn để thực hiện cơm bán trú cho học sinh.

Một khẩu phần ăn cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học T.V. hôm 17/9 (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Y tế phối hợp hỗ trợ nhân lực theo yêu cầu Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và giải pháp khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, địa phương, các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin vụ việc, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 23/9.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh; kiểm tra các cơ sở có tổ chức bếp ăn quy mô lớn, chấn chỉnh các sai phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường đấu trang, phòng chống tội phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực này, đặc biệt là hoạt động nhập lậu, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.

Phụ huynh đón con rời Trường Tiểu học T.V. sau khi lãnh đạo nhà trường bị tố hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các yêu cầu, giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hành đúng về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao quản lý đối với bếp ăn tập thể trường học, đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn bán trú, cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục.

Trường Tiểu học T.V. bị tố hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, Dân trí thông tin, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học T.V.

Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp đã giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học T.V. đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học T.V. báo cáo vụ việc.