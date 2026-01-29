Trường ĐH Sư phạm cho thôi việc tiến sĩ dùng bằng giả

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay, đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ĐH) cho biết, nhà trường đã có quyết định buộc thôi việc với giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả.

Quyết định được đưa ra sau khi hội đồng kỷ luật của nhà trường họp hôm qua.

Giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ giả là trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, khoa Tiếng Anh của trường.

Trước đó, trường Sư phạm Hà Nội 2 đã xóa tên ông này khỏi bia vinh danh tiến sĩ trong khuôn viên trường và đình chỉ giảng dạy.

Theo đại diện nhà trường, giảng viên này thừa nhận dùng bằng giả. Ngoài việc gửi thư điện tử đến Đại học Queensland, Australia, nhà trường cũng phối hợp với cơ quan công an để tiếp tục xác minh, đưa ra kết luận đầy đủ.

Tên của tiến sĩ dùng bằng giả bị đục bỏ khỏi bia tiến sĩ (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tại diễn đàn liêm chính khoa học, một bài viết được đăng tải với nghi vấn giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland, Australia.

Một người cho biết, khi kiểm tra thông tin từ phía trường Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ trên thư viện trường thì không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên.

Sau đó, các thông tin về giảng viên này cũng bị gỡ trên các kênh thông tin chính thức của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 do nhà trường tổ chức cách đây 2 hôm, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng nhà trường cũng cho rằng, đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn, đó là sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.