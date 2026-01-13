Trường chất lượng cao được thu phí dịch vụ theo thoả thuận, có tích luỹ

Quy định này nằm trong Nghị quyết 59 ban hành cuối năm 2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Theo đó, ngoài học phí, trường công lập chất lượng cao được quyền thỏa thuận mức phí với cha mẹ học sinh về các dịch vụ giáo dục bổ trợ.

Nguyên tắc cốt lõi của việc thu phí này là thu đủ bù chi và có tích lũy. Mức phí được tính toán để trang trải toàn bộ chi phí vận hành dịch vụ, đồng thời cho phép trích một phần tích lũy hợp lý để tăng thu nhập cho cán bộ, giáo viên, người lao động trực tiếp tham gia giảng dạy và phục vụ.

Tuy nhiên, mức phí này phải tuân thủ quy định thống nhất của UBND cấp phường, xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý, đồng thời nhận được sự đồng thuận của phụ huynh trước khi triển khai chính thức.

UBND thành phố nhấn mạnh việc thu phí dịch vụ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình. Các trường công lập chất lượng cao phải công bố công khai mức thu cùng các cam kết về chất lượng dịch vụ giáo dục theo quy định.

Hiện toàn thành phố có 17 trường công lập chất lượng cao. Học sinh theo học tại các trường này được Nhà nước hỗ trợ học phí theo mức quy định là 155.000 đồng/tháng với bậc tiểu học và THCS và 217.000 đồng/tháng với bậc THPT.

Tuy nhiên học phí các trường dao động từ 3 đến 6,1 triệu đồng/tháng, cao nhất ở bậc THPT. Các trường tiểu học thu phổ biến ở mức 4-5 triệu đồng/tháng.