Bộ trưởng Giáo dục: "Không chạy theo thành tích khi sắp xếp các trường học"

Không áp đặt máy móc số trường cần giảm

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, đến tháng 12/2025, tất cả các tỉnh, thành phố hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo chính quyền 2 cấp, báo cáo kết quả về Trung ương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Quốc Chính).

Mục tiêu của việc sắp xếp là tổ chức dạy học và quản lý tốt hơn, thuận lợi hơn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Nếu việc sắp xếp khiến quy mô quá nhỏ, kém hiệu quả hoặc làm giảm chất lượng thì kiên quyết không thực hiện.

“Có địa phương cần giảm nhưng cũng có địa phương phải giữ nguyên hoặc tăng thêm, nhất là ở khu vực đô thị, khu công nghiệp, nơi dân cư tập trung đông và trường lớp đang quá tải.

Do đó, không đặt ra các chỉ tiêu mang tính gượng ép, không chạy theo thành tích, không áp đặt máy móc các con số như mỗi xã chỉ còn một trường hay giảm theo tỷ lệ cứng nhắc", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định.

Theo tư lệnh ngành giáo dục, các địa phương không được lấy tiêu chí tự chủ tài chính làm căn cứ sắp xếp cơ sở giáo dục. Giáo dục phải được đặt trên nguyên tắc chuyên môn và chất lượng. Không sử dụng các tiêu chí “phi giáo dục” để quyết định vấn đề giáo dục, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Trung ương.

Cùng với đó, đối với các cơ sở giáo dục trong cùng một xã, đặc biệt là các trường, điểm trường gần nhau, quy mô quá nhỏ hoặc siêu nhỏ, cần sắp xếp lại.

Trường hợp không bảo đảm an toàn, cơ sở vật chất, chất lượng nuôi dạy thì kiên quyết cho dừng hoạt động hoặc giải thể, nhất là các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục không đủ điều kiện.

Tuy vậy, không vì giảm đầu mối mà nhập mầm non với tiểu học; không sáp nhập trường mầm non vào trường phổ thông; không nhập tiểu học, THCS, THPT thành một, trừ các mô hình liên cấp tư thục đã hình thành ổn định.

Học sinh ở Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Sắp xếp các trường cao đẳng đơn ngành thành đa ngành

Trong số các yêu cầu của quá trình sắp xếp, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, đối với giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, không chuyển đổi đồng loạt, máy móc sang mô hình trung học nghề.

Việc chuyển đổi phải chờ hướng dẫn của Bộ, có lộ trình, chương trình, đội ngũ và điều kiện bảo đảm.

Đối với các trường cao đẳng, có thể xem xét sáp nhập các trường đơn ngành thành đa ngành, nhưng tránh quy mô quá lớn, vượt quá năng lực quản trị.

Đối với cấp học phổ thông, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục không được làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học đang diễn ra; không để học sinh phải nghỉ học kéo dài, không làm gián đoạn chương trình, kế hoạch năm học.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương không tổ chức sắp xếp các trường một cách máy móc. Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau về điều kiện kinh tế – xã hội, mật độ dân cư, địa hình, giao thông đi lại. Do đó việc sắp xếp phải căn cứ vào thực tiễn cụ thể, bảo đảm phù hợp và hiệu quả.

“Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Đề nghị các địa phương nắm chắc tinh thần chỉ đạo, hiểu đúng, làm đúng, triển khai thận trọng nhưng quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững giáo dục trên địa bàn”, Bộ trưởng khẳng định.