Hà Nội lần đầu tổ chức Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã khai mạc Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố năm học 2025-2026 vào sáng nay, 12/1.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan tài năng nhạc cụ dành riêng cho học sinh phổ thông. Liên hoan được triển khai qua các vòng ở cấp trường, cấp phường, xã, cụm trường trung học phổ thông và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Năm nay, liên hoan thu hút 161 tiết mục tham gia, trong đó mỗi phường chỉ được cử 1-2 đại diện học sinh cho cả hai cấp tiểu học và THCS. Việc tuyển chọn khắt khe này nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của liên hoan, đồng thời khiến cho cuộc thi có mức độ cạnh tranh cao.

Một tiết mục biểu diễn đàn tranh của học sinh Hà Nội sáng 12/1 (Ảnh: Quyên).

Các thí sinh được chia làm 4 bảng dự thi gồm 3 bảng không chuyên ở 3 cấp tiểu học, THCS, THPT và 1 bảng chuyên nghiệp dành cho học sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Với thang điểm 100, ban giám khảo sẽ chấm thí sinh từ kỹ thuật biểu diễn, phong cách biểu diễn đến khả năng thể hiện tác phẩm, tính sáng tạo và lựa chọn tác phẩm phù hợp.

Khi các thí sinh bằng điểm nhau, thí sinh nào có điểm kỹ thuật biểu diễn cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Có 14 loại nhạc cụ được thí sinh đăng ký trong vòng chung kết toàn thành phố gồm: đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu, đàn đá, đàn T’rung, sáo, piano, organ, violin, kèn accordion, guitar, saxophone và trống.

Những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn biểu diễn trong buổi hoà nhạc đặc biệt, dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng đại diện các đơn vị có thí sinh tham gia chung kết (Ảnh: Quyên).

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết liên hoan tài năng nhạc cụ được tổ chức với mục đích góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực thẩm mỹ, kỹ năng biểu cảm nghệ thuật cho học sinh; từng bước khuyến khích mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với sở thích và lứa tuổi.

“Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng giáo dục không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn là quá trình bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, năng khiếu và đời sống tinh thần cho học sinh, phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển GD&ĐT.

Những hoạt động như Liên hoan tài năng nhạc cụ hôm nay chính là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của ngành giáo dục thủ đô đối với công tác giáo dục văn thể mỹ nói chung và bộ môn âm nhạc nói riêng”, ông Phạm Quốc Toản nói.