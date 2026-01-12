Chờ môn thi thứ 3 vào lớp 10, học sinh chọn "học nhầm còn hơn bỏ sót"

“Dàn hàng ngang” học thêm 7 ngày/tuần

Năm nay, con chị Nguyễn Hạnh (Định Công, Hà Nội) thi vào lớp 10. Đã 2 năm Hà Nội lựa chọn môn thi thứ 3 là ngoại ngữ nên giáo viên và cả phụ huynh như chị đều thấp thỏm lo âu. Họ không rõ năm nay thủ đô sẽ tiếp tục thi ngoại ngữ hay chuyển sang môn tổ hợp khoa học tự nhiên/xã hội?

“Nhà trường yêu cầu học sinh phải học đều tất cả các môn. Đầu năm lớp 9, con tôi chỉ học thêm 3 môn: Toán, văn, ngoại ngữ. Thế nhưng khi một số phụ huynh dự đoán năm nay tổ hợp khoa học tự nhiên sẽ là môn thứ 3 thì con tôi đã đổ xô đăng ký đi học thêm.

Lịch học thêm của con phủ kín cả tuần, đêm về tiếp tục học bài đến 23-24h. Nhiều khi thấy con bơ phờ, tôi bắt đi ngủ sớm nhưng con không chịu”, chị Hạnh nói.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Trong khi đó Hiền Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa học thêm với thầy cô ở trung tâm cạnh trường, vừa luyện thêm bên ngoài vì gia đình định hướng thi vào một số trường chuyên.

“Cách đây 3 tuần, trường con có tổ chức thi gần giống như thật. Tính điểm 3 môn con được 24,5 điểm. Mức điểm này vẫn khiến con lo lắng và cần "cày" chăm chỉ hơn nữa”, Hiền Anh cho biết.

Theo mẹ Hiền Anh, không ai muốn học lệch và thực tế không thể lệch trong vài ba tháng bởi học là cả một quá trình. Thế nhưng nếu biết sớm môn thi thứ 3, phụ huynh và học sinh có thể chủ động sắp xếp kế hoạch học thêm, ôn tập hợp lý, thay vì là dàn hàng ngang chạy cả tuần, vừa áp lực vừa tốn kém”, phụ huynh này cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, thi là kiểm tra cả quá trình dạy học. Do vậy, nhà trường luôn chủ trương dạy đều tất cả các môn, không dạy tủ, dạy lệch.

Trường THCS Kim Giang (phường Định Công) cũng theo phương châm này. Thậm chí, nhà trường cho học sinh thi thử cả 4 môn: Toán, văn, ngoại ngữ và tổ hợp khoa học tự nhiên.

Học sinh gặp khó thi vào trường công

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội nhiều năm nay luôn được đánh giá là áp lực và có tính cạnh tranh cao. Với hơn 60% chỉ tiêu vào trường công lập, học sinh lớp 9 phải đối mặt với tỷ lệ “chọi” lớn.

Trong khi cửa vào các trường công lập rất hẹp, từ cuối năm 2025, nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội đã lần lượt công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Điểm chung là các trường đều tăng tỷ trọng phỏng vấn và đánh giá năng lực nhằm sàng lọc đầu vào, đồng thời phân loại học sinh theo từng mô hình lớp học và chương trình đào tạo.

Học sinh Hà Nội gặp khó khi thi vào lớp 10 công lập (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo lịch hàng năm, Hà Nội luôn là một trong những địa phương công bố môn thi thứ 3 muộn nhất (cuối tháng 3).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở chưa có lịch công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Việc chưa công bố không phải do chậm trễ mà bởi ngành đang cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục, hạn chế tình trạng học lệch, học tủ.

Bộ GD&ĐT quy định thời hạn công bố môn thi thứ ba là trước ngày 31/3 hằng năm.

Tuy nhiên, một số địa phương đã quyết định công bố sớm hơn. Sự ổn định về môn thi là yếu tố then chốt để củng cố tâm lý cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh có nhiều thay đổi về mặt hành chính và dân số.

Năm học 2026-2027, 3 địa phương đầu tiên đã công bố môn thi thứ ba tiếp tục là TPHCM và Đà Nẵng và Sơn La.

Cả hai địa phương Đà Nẵng và TPHCM chọn giữ ổn định với môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là môn thi thứ ba, Sơn La chọn bài thi tổ hợp gồm 8 môn.