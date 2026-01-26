TPHCM tuyển thêm hơn 1.400 giáo viên

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sở GD&ĐT TPHCM tuyển bổ sung tổng cộng 1.418 giáo viên ở các cấp. Trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã, phường, đặc khu cần tuyển bổ sung thêm 1.182 giáo viên; các trường THPT cần tuyển bổ sung thêm 236 giáo viên.

Cụ thể, ở bậc mầm non cần tuyển bổ sung thêm 67 giáo viên.

Ở bậc tiểu học, nhu cầu tuyển bổ sung như sau: 145 giáo viên tiểu học dạy nhiều môn; 81 giáo viên tổng phụ trách Đội tiểu học; 68 giáo viên âm nhạc; 29 giáo viên giáo dục thể chất; 33 giáo viên tiếng Anh; 48 giáo viên tin học và công nghệ.

Ở bậc THCS, nhu cầu tuyển bổ sung như sau: 102 giáo viên âm nhạc; 117 giáo viên mỹ thuật; 24 giáo viên giáo dục thể chất; 41 giáo viên tiếng Anh; 101 giáo viên ngữ văn; 58 giáo viên toán; 143 lịch sử và địa lý; 35 khoa học tự nhiên; 46 giáo dục công dân.

Sở GD&ĐT TPHCM thông báo tất cả ứng viên có kết quả "không trúng tuyển" theo Quyết định số 1578 về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 vừa qua, có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển có thể đăng ký nguyện vọng tuyển dụng bổ sung.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý thời hạn nộp Phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng trước 17h ngày 9/2. Trường hợp người dự tuyển không thực hiện đúng quy trình hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định sẽ không được công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025-2026.