Nam sinh TPHCM khui bia mời thầy khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nam sinh mang bia lên sân khấu mời thầy uống để chung vui trong lễ trao bằng cử nhân.

Nhân vật trong video là Mai Văn Thiện (SN 2003), tân khoa khóa 21 của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật (HCMUTE), hiện sinh sống tại TPHCM. Thiện cho biết hành động này nhằm tạo dấu ấn đáng nhớ trong ngày tốt nghiệp và thể hiện niềm vui theo cách gần gũi, đời thường.

Văn Thiện cụng bia cùng hai thầy trong lễ tốt nghiệp (Ảnh cắt từ clip: HCMUTE).

Ý tưởng mang bia lên sân khấu được Thiện nảy ra sau một lần ăn uống cùng bạn bè. Trước đó, chàng trai từng đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình (MC) cho nhiều sự kiện tại trường. Vì vậy, anh muốn tạo điểm nhấn khi chính mình là người lên bục nhận bằng cử nhân.

Sáng ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, Thiện mua bia và cất trong túi để tránh gây chú ý. Khi bước lên sân khấu, anh mới lấy ra và chủ động xin phép thầy. Chỉ sau khi được đồng ý, nam sinh mới mời hai thầy cùng nâng ly chúc mừng.

Thiện cho biết trước đó anh cũng chia sẻ ý định này với một thầy phụ trách chỉnh trang trang phục cho sinh viên và nhận được phản hồi tích cực.

Nam sinh cho rằng việc nâng ly thường gắn với những dịp trọng đại như cưới hỏi, sinh nhật hay các cột mốc đáng nhớ. Vì vậy, anh xem lễ tốt nghiệp cũng là một dịp xứng đáng để chúc mừng.

Trước băn khoăn về sự phù hợp trong môi trường học đường, Thiện cho hay từng tham gia công tác Đoàn - Hội và chứng kiến nhiều buổi liên hoan, gặp gỡ tân niên hay hội ngộ cựu sinh viên có sử dụng đồ uống có cồn trong giao lưu. Do đó, anh không cho rằng hành động này là điều “quá đáng lo ngại”.

Chia sẻ về quá trình học tập, nam sinh cho biết hai năm đầu anh tập trung đi làm nên kết quả học tập chưa tốt, ảnh hưởng đến thành tích chung.

Những năm sau, anh cải thiện dần và liên tiếp nhận học bổng. Vì vậy, lễ tốt nghiệp với anh là dịp khép lại quãng thời gian nhiều kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè.

Thiện cũng cho biết đã mời gia đình từ quê vào TPHCM tham dự buổi lễ, nên khoảnh khắc nâng ly càng khiến ngày tốt nghiệp thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Điều nam sinh không ngờ là đoạn video sau đó nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản làm điều gì đó vui vui để tạo điểm nhấn cho buổi lễ. Ngủ một giấc dậy thì thấy video lan truyền khắp nơi”, Thiện chia sẻ.

Nam sinh cho biết bản thân bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vì khoảnh khắc ấy trở thành kỷ niệm đặc biệt trong ngày nhận bằng.

Nguyễn Hữu Đạt