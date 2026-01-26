Vụ 90kg thịt heo nghi kém chất lượng vào trường học: Lãnh đạo lên tiếng

Hình ảnh thực phẩm chuyển màu lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại).

Sáng 26/1, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học L.T.V. (phường Bến Cát, TPHCM) tập trung đến trường, lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học.

Nguyên nhân do hai ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về việc phát hiện 90kg sườn heo đông lạnh, nghi kém chất lượng tại bếp ăn của trường.

Theo phản ánh, trong buổi kiểm tra đột xuất của Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phát hiện số thịt sườn đông lạnh này, trong đó có một số phần có dấu hiệu chuyển sang màu vàng, xanh và nghi ngờ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tin này lập tức gây hoang mang dư luận, đặc biệt là các phụ huynh có con em đang theo học bán trú tại trường.

Sáng 26/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, khẳng định vụ việc không phức tạp như những gì mạng xã hội đang thông tin.

Theo bà Thảo, các trường học trên địa bàn đều có tổ kiểm tra thực phẩm đầu vào hàng ngày đưa vào bếp ăn bán trú. Trong khâu kiểm tra tại Trường Tiểu học L.T.V., đoàn phát hiện sườn đông lạnh, không tươi ngon như yêu cầu nên không đồng ý tiếp nhận.

“Thực tế không phải thịt hôi thối hay đổi màu xanh như hình ảnh trên mạng. Đây chỉ là thịt đông lạnh chứ không phải hàng nóng. Ngay lúc đó, nhà trường đã lập biên bản, yêu cầu công ty cung cấp đổi lại toàn bộ số hàng và phía công ty đã thực hiện ngay lập tức. Số thịt này chưa hề được đưa vào bếp để nấu cho học sinh”, bà Thảo nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Bến Cát cũng cho biết thêm, hình ảnh, thông tin lan truyền trên mạng có thể chưa phản ánh đúng bản chất sự việc. Bà Thảo bày tỏ sự chia sẻ với nỗi lo của phụ huynh nhưng cũng mong muốn dư luận cần tiếp nhận thông tin khách quan.

“Theo video ghi lại tại buổi kiểm tra, không có chuyện thịt đổi màu xanh, màu vàng", bà Thảo khẳng định.

Cũng theo bà Thảo, sau sự việc, địa phương đã làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm, yêu cầu doanh nghiệp cam kết không đưa thịt đông lạnh vào bếp ăn trường học, chỉ sử dụng thực phẩm đúng theo yêu cầu của nhà trường.

Lãnh đạo phường cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị cung cấp xảy ra sự việc, chưa gây hậu quả và cũng không xảy ra ngộ độc thực phẩm, nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Đối với nhà trường, UBND phường Bến Cát yêu cầu tiếp tục duy trì và công khai hoạt động của tổ giám sát thực phẩm, có sự tham gia của phụ huynh. Tuy nhiên, việc tham quan, ghi hình, đưa thông tin lên mạng cần có sự xác nhận của các bên liên quan để tránh gây hiểu lầm.

“Phường luôn tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát bếp ăn. Tuy nhiên, việc ghi hình, đăng tải thông tin cần đúng thời điểm, đúng sự việc và có xác nhận của nhà trường để tránh làm sai lệch bản chất vấn đề”, bà Thảo chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, sáng nay phường sẽ chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường tổ chức gặp mặt phụ huynh để giải thích rõ quy trình xử lý, cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống giúp cha mẹ yên tâm về chất lượng bữa ăn của con em mình.