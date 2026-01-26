Học sinh nhiều trường ở TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày

Trường THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) thông báo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, học sinh, giáo viên sẽ nghỉ từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2 (tức 22 tháng Chạp âm lịch đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Như vậy, học sinh nghỉ tổng 14 ngày theo lịch nghỉ Tết.

Như vậy, cùng với 2 ngày trước đó là cuối tuần, học sinh có thể nghỉ tối đa đến 16 ngày.

Học sinh nhiều trường cũng có lịch nghỉ tương tự như: Tiểu học Tân Đông Hiệp, Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Tân Đông Hiệp), THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An), Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ), THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM,...

Lịch nghỉ Tết tối đa của học sinh TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong khi đó, một số trường sẽ tuỳ thuộc kế hoạch để quy định số ngày nghỉ ít hơn. Trong đó, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hoa Sen (phường Tân Đông Hiệp) cho học sinh nghỉ 14 ngày từ ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp) và đi học lại vào 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng).

Nhiều trường khác như Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội), Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành)... thông báo chỉ nghỉ tối đa 11 ngày theo lịch chung của Sở. Những học sinh có lý do chính đáng như theo bố mẹ về quê hay du xuân có thể xin nghỉ thêm.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, ngoài 11 ngày nghỉ chính thức theo của UBND thành phố, các trường học có thể bố trí cho giáo viên, học sinh nghỉ dài hơn nhưng không quá 2 tuần.

Cụ thể, lịch nghỉ chính thức từ 12/2 (tức 25 tháng Chạp) đến hết 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Vì ngày 12/2 rơi vào thứ năm, hiệu trưởng được quyền cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (9-11/2), nếu đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình. Cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần liền trước, học sinh có thể nghỉ Tết lên đến 16 ngày.

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM (Ảnh: PTNK).

Về lo ngại phụ huynh muốn con nghỉ thêm có bị hạ hạnh kiểm không, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, chia sẻ phụ huynh cần nắm rõ các quy định mới về đánh giá học sinh để tránh lo lắng quá mức.

Cụ thể, căn cứ theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, hiện nay ở bậc tiểu học không quy định số buổi nghỉ học và cũng không còn việc xếp loại hạnh kiểm như trước đây. Thay vào đó, học sinh sẽ được đánh giá về phẩm chất và năng lực theo ba mức: Tốt, đạt và cần cố gắng.

"Việc nghỉ học quá nhiều mà không có lý do chính đáng hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu kiến thức mới có thể khiến học sinh bị đánh giá ở mức “Cần cố gắng” tại một số tiêu chí như: Chăm học, chăm làm; Tự phục vụ, tự quản hoặc việc chấp hành nội quy trường lớp", bà Nguyệt phân tích.

Còn ở bậc trung học, theo quy định hiện hành, học sinh có quyền nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học (bao gồm cả nghỉ có phép và không phép).

Theo bà Nguyệt, phụ huynh hoàn toàn có thể linh động tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của gia đình để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Đến nay nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, phổ biến 11-14 ngày, Hà Nội ít nhất với 9 ngày.