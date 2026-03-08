Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh: “Tôi hạnh phúc vì được chọn con đường giáo dục”

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh trải qua nhiều thay đổi. Thay vì tiếp tục theo đuổi ánh đèn sân khấu, cô chọn con đường học tập và gắn bó với giảng đường đại học.

Từ năm 2020, Ngân Anh trở thành giảng viên tại Trường Đại học Hoa Sen và đến cuối năm 2025 được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Nhìn lại hành trình đã qua, người đẹp sinh năm 1995 nói rằng mình cảm giác như đã “sống 7 cuộc đời” - làm Hoa hậu, giảng viên, lãnh đạo khoa, quản lý doanh nghiệp, người vợ, người mẹ và bây giờ là đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ Phó khoa 9X đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Dân trí về hành trình xóa bỏ định kiến và cách quản trị cuộc sống đa năng của mình.

“Tôi chọn con đường mình đã định trước khi thi hoa hậu”

Sau năm 2017, cái tên Lê Âu Ngân Anh từng gắn với rất nhiều cung bậc cảm xúc của công chúng. Tại sao giữa nhiều ngã rẽ hào nhoáng, chị lại chọn giảng đường - nơi đầy rẫy tiêu chuẩn khắt khe?

- Đây là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất suốt 6 năm qua. Có lẽ mọi người thường hình dung một Hoa hậu sẽ chọn ánh đèn sân khấu thay vì giảng đường. Nhưng với tôi, mọi thứ đến như một cái duyên đủ lớn và đúng thời điểm.

Tháng 12/2019, tôi tốt nghiệp Thạc sĩ tại Anh. Ngay sau đó, Trường Đại học Hoa Sen mời tôi giảng dạy đúng lúc trường đang thực hiện đề án mở ngành Quản trị sự kiện. Tôi nhận ra đây là cơ hội để mình hiện thực hóa những gì đã học.

Nhưng sâu xa hơn, tôi chọn giảng đường vì tôi biết mình là ai. Khi nhìn lại bản thân, tôi nhận ra mình vốn là người khá hướng nội và trầm tính. Tôi không phải kiểu người quá sôi nổi để hoạt động lâu dài trong môi trường giải trí.

Sau khi đăng quang, tôi từng cố gắng thay đổi: Từ cách ăn mặc, phong cách trang điểm cho đến việc trau dồi kỹ năng mềm. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu cứ cố gắng chứng minh điều gì đó trước dư luận thì đôi khi lại trở nên gượng ép.

Vì vậy tôi nghĩ: hãy quay về với con đường mà nếu không thi hoa hậu, tôi vẫn sẽ lựa chọn - đó là học tập và phát triển bản thân lâu dài.

Những ngày đầu chuyển từ sàn diễn sang bục giảng, Ngân Anh có bao giờ cảm thấy áp lực bởi chính danh hiệu Hoa hậu của mình? Chị làm thế nào để sinh viên nhìn nhận mình bằng kiến thức chuyên môn thay vì chỉ là một "người đẹp đi dạy"?

- Áp lực lớn nhất chính là sự rụt rè của bản thân. Tôi từng sợ nói chuyện trước đám đông. Khi làm giáo dục, bạn không chỉ đứng trước sinh viên mà còn đứng trước tập thể sư phạm. Tôi mất 2 tháng chần chừ mới dám nhận lời.

Với sinh viên, tôi chọn sự chân thành làm cầu nối. Khoảng cách tuổi tác giữa tôi và các lớp đầu tiên không quá lớn, tôi hiểu tâm lý các bạn Gen Z. Tôi luôn đến lớp trước 15 phút, nói chuyện với sinh viên như người em trong nhà về đủ thứ chuyện từ tình cảm đến gia đình.

Khi các bạn thấy cô giáo không chỉ có kiến thức mà còn rất gần gũi, mọi định kiến về Hoa hậu đều tan biến. Thậm chí, nhiều sinh viên còn trở thành những "chiến binh" bảo vệ tôi trước những bình luận tiêu cực trên mạng.

"Xóa mác" sang chảnh và nốt thăng Phó khoa tuổi 30

Đồng nghiệp và sinh viên đón nhận chị ra sao khi biết là Hoa hậu?

- Có một kỷ niệm vui, khi đã thân thiết, các anh chị đồng nghiệp mới thú thật: "Ngày đầu em vào khoa, mọi người sợ em sang chảnh quá, sợ rủ đi ăn món chung em không ăn đâu".

Nhưng thực ra, khi bước vào trường, tôi không muốn mọi người nhìn mình như một hoa hậu. Tôi chỉ muốn được xem như một giảng viên bình thường, có trách nhiệm với công việc.

Còn với sinh viên, ban đầu các bạn cũng khá tò mò. Có bạn nói trước khi học lớp của tôi đã lên mạng tìm hiểu và nghĩ rằng tôi sẽ khó gần.

Nhưng sau khi tiếp xúc, nhiều bạn nói rằng tôi khác với hình ảnh trên mạng xã hội. Điều đó khiến tôi rất vui.

Thậm chí có những video sinh viên quay lén trong lớp học được lan truyền trên mạng và các bạn đã lên tiếng chia sẻ trải nghiệm rất chân thật về mình. Đó là một sự ghi nhận khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đảm nhiệm một vai trò hoàn toàn khác, giảng viên, lãnh đạo quản lý khoa tại một trường đại học (Ảnh: HSU).

Sau 5 năm giảng dạy, Ngân Anh được bổ nhiệm vai trò quản lý. Vai trò mới này mang lại áp lực gì?

- Khi trở thành giảng viên, trách nhiệm của tôi chủ yếu là với lớp học của mình. Nhưng khi đảm nhận vị trí quản lý, phạm vi trách nhiệm rộng hơn rất nhiều.

Hiện tại, tôi phải quan tâm đến hơn 1.200 sinh viên của khoa, cũng như đội ngũ giảng viên và nhân viên.

Tôi luôn nghĩ rằng “tài sản” của mình trong vai trò này chính là con người: một bên là đồng nghiệp, một bên là sinh viên.

Với sinh viên, ngoài kiến thức, điều quan trọng là phải chăm sóc cả đời sống tinh thần của các bạn. Thế hệ Gen Z có nhiều áp lực và nhu cầu chia sẻ hơn trước.

Còn với đội ngũ giảng viên, tôi mong muốn giữ được văn hóa gắn kết, chuyên nghiệp vốn có của khoa.

Đó là trách nhiệm lớn, nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Tôi muốn xây dựng một môi trường văn minh, nơi các thầy cô gắn kết và sinh viên được chăm sóc cả về kiến thức lẫn tinh thần một cách chuyên nghiệp nhất.

Bí quyết quản trị "7 cuộc đời" trong 24 giờ

Làm Hoa hậu, giảng viên, lãnh đạo khoa, quản lý doanh nghiệp, người vợ, người mẹ và bây giờ là đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa. Ngân Anh cân bằng các vai trò đó ra sao?

- Tôi thường nói vui rằng mình đang “sống 7 cuộc đời”. Tức là mình làm nhiều công việc và vai trò khác nhau trong cùng một thời điểm.

Thời gian đầu khi nhận vị trí quản lý, tôi khá căng thẳng. Không phải vì công việc khó mà vì phải phân bổ thời gian hợp lý. May mắn là tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là ông bà hai bên trong việc chăm sóc con.

Tôi cũng đặt ra những nguyên tắc cho bản thân, từ 6h đến 9h tối, tôi dành trọn thời gian cho gia đình, đặc biệt là con, thậm chí là không sử dụng điện thoại.

Sau 9h tối, khi con đã ngủ, tôi mới tiếp tục làm việc hoặc học tập.

Với tôi, bí quyết không phải là dành bao nhiêu thời gian, mà là sự "hiện diện trọn vẹn". Khi ở vai trò nào, tôi sẽ "tắt" các vai trò còn lại để toàn tâm toàn ý cho nó.

Lê Âu Ngân Anh cho biết bí quyết để "sống 7 cuộc đời" không phải là dành bao nhiêu thời gian, mà là sự "hiện diện trọn vẹn". Khi ở vai trò nào, cô sẽ 'tắt' các vai trò còn lại để toàn tâm toàn ý cho nó (Ảnh: FBNV).

Nếu dùng 3 tính từ để mô tả về “Giảng viên Lê Âu Ngân Anh” thời điểm này, đó sẽ là gì?

- Có lẽ là chân thành, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Chân thành ở đây là sự gần gũi vừa đủ để sinh viên cảm thấy thoải mái chia sẻ, không chỉ chuyện học mà cả những vấn đề cá nhân. Việc đến lớp sớm khoảng 10-15 phút để trò chuyện với những bạn đến trước. Đó là cách tôi hiểu sinh viên của mình hơn.

Từ thứ hai là trách nhiệm. Khi đã nhận một công việc, tôi luôn cố gắng làm đến cùng. Tôi nhớ có lần hướng dẫn sinh viên làm một đề án lớn. Các bạn gần như “ăn ngủ” cùng dự án, thậm chí có thời gian làm việc ngay tại nhà tôi. Chúng tôi cùng đặt mục tiêu phải hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

Và cuối cùng là chuyên nghiệp. Trong ngành du lịch - khách sạn, phong thái chuyên nghiệp rất quan trọng, từ cách giao tiếp đến trang phục.

Tôi cũng chú ý điều này khi lên lớp - từ việc chuẩn bị bài giảng đến hình ảnh cá nhân - để sinh viên cảm nhận được tinh thần nghề nghiệp.

Đừng chọn con đường dễ, hãy chọn con đường đúng

Nhìn lại hành trình đã qua, có lúc nào chị cảm thấy mình chọn con đường khó hơn nhưng đúng hơn?

- Có lẽ là khi tôi quyết định quay lại con đường học thuật. Tôi luôn nhìn nhận thực tế về bản thân. Việc đăng quang hoa hậu là một may mắn, nhưng để phát triển lâu dài trong lĩnh vực giải trí thì tôi nghĩ mình không phải người phù hợp nhất.

Còn với giáo dục, tôi cảm thấy những yếu tố như sự kỷ luật, tính hệ thống, sự chỉn chu… lại rất hợp với tính cách của mình.

Có thể nói đó là con đường khó hơn, nhưng là con đường đúng với con người tôi.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã có những dấu ấn nhất định ở cả hai lĩnh vực, Ngân Anh thích được mọi người gọi mình bằng danh xưng nào hơn: "Hoa hậu" hay "Cô giáo"?

- Thật lòng mà nói, tôi trân trọng cả hai. Với tôi, mỗi danh xưng đều gắn liền với một cột mốc quan trọng, một "cuộc đời" mà tôi đã sống và nỗ lực hết mình.

Tuy nhiên, tùy vào môi trường mà tôi sẽ có sự ưu tiên. Khi bước chân vào cổng trường, tôi hạnh phúc nhất khi nghe tiếng sinh viên reo lên: "Chào cô Ngân Anh!".

Danh xưng "cô giáo" mang lại cho tôi cảm giác bình yên, gần gũi và một trách nhiệm rất thiêng liêng về việc truyền lửa tri thức.

Song hành với giảng dạy, Lê Âu Ngân Anh vẫn dành thời gian tham gia sự kiện giải trí (Ảnh: FBNV).

Còn khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay gặp gỡ đồng nghiệp nghệ thuật, việc mọi người gọi tôi là Hoa hậu giống như một sự ghi nhận cho thanh xuân và những trải nghiệm quý giá mà tôi từng có.

Tôi nghĩ, khi mọi người nhớ đến mình qua cả 2 danh xưng, nghĩa là tôi đã tạo được những dấu ấn riêng biệt và trọn vẹn trong từng vai trò.

Nhiều bạn trẻ hiện nay muốn nổi tiếng nhanh thông qua các cuộc thi sắc đẹp hoặc mạng xã hội thay vì đầu tư cho học tập. Là người đi qua cả hai thế giới showbiz và học thuật, chị có lời khuyên nào?

- Tôi nghĩ mỗi con đường đều có giá trị riêng. Nhưng điều quan trọng là các bạn phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì và phù hợp với điều gì. Sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh, nhưng để duy trì giá trị lâu dài thì cần nền tảng kiến thức và sự phát triển bền vững.

Vì vậy, dù lựa chọn con đường nào, các bạn cũng nên đầu tư cho việc học và phát triển bản thân. Đừng vì hào quang nhất thời mà bỏ quên nền tảng tri thức. Kiến thức mới là thứ định danh bạn bền lâu nhất trong xã hội.

Cảm ơn Lê Âu Ngân Anh về buổi trò chuyện truyền cảm hứng này!

Lê Âu Ngân Anh (SN 1995), Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Á hậu 4 Miss Intercontinental 2018. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý sự kiện quốc tế tại Anh và hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Từ năm 2020, cô trở thành giảng viên đại học. Tháng 11/2025, cô chính thức được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa khi mới 30 tuổi.

Huyên Nguyễn (Thực hiện)

Ảnh: HSU, FBNV