Lịch thi lớp 10 tại 34 tỉnh thành: Nhiều địa phương tổ chức cuối tháng 5

Việc thay đổi địa giới hành chính cùng với điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều địa phương phải sắp xếp lại thời gian thi lớp 10 năm 2026.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với trước. Vì vậy, nhiều địa phương dự kiến đẩy lịch thi lớp 10 lên cuối tháng 5, đầu tháng 6, trong khi một số nơi tổ chức muộn hơn vào tháng 7.

Địa phương có lịch thi sớm nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại là Đà Nẵng. Thành phố này sau sáp nhập với Quảng Nam đẩy lịch thi lên ngày 23-25/5, tức ngay sau khi kết thúc học kỳ II theo khung năm học của Bộ GD&ĐT.

Những địa phương cũng tổ chức kỳ thi lớp 10 vào tháng 5 còn có: Lai Châu (25-26/5), Tuyên Quang (27-28/5), Bắc Ninh (26-28/5), Đồng Nai (28-29/5) và Quảng Ngãi (30/5-1/6).

Một số địa phương khác chọn thời điểm đầu tháng 6 như Hải Phòng (2-6/6), Hà Tĩnh (6-7/6) hay Phú Thọ (1-3/6).

TPHCM cũng đề xuất lịch thi ngày 1-2/6, sớm hơn 1 tuần so với năm 2025. Trong khi đó, Hà Nội chưa chốt ngày cụ thể.

Một số địa phương dự kiến tổ chức thi sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, trong đó có 3 tỉnh tổ chức vào tháng 7 gồm: Lâm Đồng (1-3/7), Quảng Ninh (3-5/7) và Vĩnh Long (2-3/7).

Chi tiết lịch thi lớp 10 năm 2026 dự kiến của 34 tỉnh thành: