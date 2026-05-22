TPHCM: Không để thí sinh vi phạm quy chế thi vì lỗi đáng tiếc

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với UBND TPHCM về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chiều 21/5, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc với UBND TPHCM về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết đến thời điểm này, thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh TPHCM tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 12, đồng thời có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước.

Toàn thành phố có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 135.000 học sinh lớp 12 và hơn 8.000 thí sinh tự do.

TPHCM dự kiến bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi, phân bổ trên toàn địa bàn để tạo thuận lợi cho thí sinh di chuyển. Mỗi điểm thi đều có phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Tăng cường nhắc nhở để tránh vi phạm quy chế thi

Một trong những nội dung được lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM nhấn mạnh tại buổi làm việc là hạn chế tối đa các vi phạm quy chế thi do chủ quan, thiếu hiểu biết của thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tăng cường phổ biến quy chế thi, đặc biệt lưu ý học sinh về những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thông tin tại buổi làm việc (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông cho biết qua thực tế những năm trước, có trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi dù không sử dụng nhưng có chuông báo thức nên vẫn bị xử lý vi phạm.

“Chúng tôi lấy chính những tình huống thực tế đó để nhắc nhở học sinh trong quá trình sinh hoạt quy chế trước kỳ thi, nhằm hạn chế tối đa vi phạm. Không để thí sinh vi phạm quy chế vì những lỗi đáng tiếc”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Do đó, ngành giáo dục thành phố yêu cầu cán bộ coi thi, giáo viên chủ nhiệm, nhà trường tăng cường nhắc nhở học sinh trước kỳ thi; đồng thời hỗ trợ các em nhận diện các thiết bị công nghệ cao có thể bị lợi dụng để gian lận.

Về phương án vận chuyển đề thi, bài thi, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết năm nay thành phố dự kiến áp dụng phương án giao đề thi trước 1 ngày thay vì giao và nhận trong ngày như trước đây.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, xác định thách thức lớn về quy mô kỳ thi năm nay rất lớn. Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, số lượng thí sinh tăng mạnh.

Bên cạnh đó, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cấp xã, phường, đặc khu trong phối hợp tổ chức kỳ thi.

“Thành phố yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức kỳ thi tại cơ sở”, ông Cường cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố chuẩn bị các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT nói riêng và tuyển sinh đầu cấp nói chung trên địa bàn TPHCM có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, không lơ là, không chủ quan, đảm bảo các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với chất lượng cao nhất.

Sử dụng thiết bị công nghệ để phòng chống gian lận

Ông Đỗ Xuân Giang, đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, đánh giá TPHCM đã chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đặc biệt là các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Ông nhấn mạnh hiện nay nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao là vấn đề đặc biệt cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đánh giá của lực lượng công an, các thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo để gian lận thi cử ngày càng tinh vi, kích thước nhỏ, rất khó phát hiện nếu cán bộ coi thi không được tập huấn kỹ.

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GD&ĐT và các địa phương tăng cường hướng dẫn nhận diện thiết bị công nghệ cao cho cán bộ làm thi, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát kỹ công tác bảo đảm an ninh tại các điểm thi.

Ông cho biết các đơn vị đã nghiên cứu và bắt đầu thí điểm sử dụng những thiết bị công nghệ để phòng ngừa, phát hiện thí sinh gian lận bằng công nghệ.

Các thiết bị sử dụng này có nguồn gốc xuất xứ và đã được kiểm định, đảm bảo chất lượng có thể tham gia hỗ trợ giáo viên phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao.

Đại diện A03 cũng lưu ý điều quan trọng vẫn là nâng cao công tác tuyên truyền quy chế thi cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nhấn mạnh các yêu cầu trọng tâm trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, trong công tác tổ chức thi cử tuyệt đối không được chủ quan.

Mọi khâu của kỳ thi đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, với những điểm thi có quy mô lớn, cần rà soát và điều chỉnh phương án tổ chức linh hoạt, phù hợp thực tế nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Ông Thưởng cũng nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng về yêu cầu Bộ GD&ĐT và các tỉnh cần có biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động đối phó với sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật, phòng chống thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý những địa bàn nào có nguy cơ cao, cần phối hợp với công an Thành phố để triển khai ứng dụng thiết bị công nghệ và phòng chống gian lận và tập huấn cho giáo viên kỹ càng.