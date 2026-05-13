Gần một nửa thí sinh TPHCM chọn môn ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố số liệu học sinh lớp 12 đăng ký chọn môn thi tốt nghiệp năm 2026.

Theo số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM ghi nhận 142.899 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi.

Trong số này có 7.978 thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ các năm trước nhưng tiếp tục đăng ký dự thi. TPHCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước.

Về lựa chọn môn thi, nhóm khoa học tự nhiên và ngoại ngữ ghi nhận số lượng đăng ký cao nhất .

Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn, nhóm khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, trong đó vật lí chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%) - cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ.

Nhóm khoa học xã hội có lượng đăng ký đáng kể nhưng vẫn xếp sau nhóm khoa học tự nhiên.

Cụ thể, môn lịch sử có 41.113 thí sinh đăng ký, chiếm 28,77%; địa lý có 33.574 thí sinh, chiếm 23,49%; giáo dục kinh tế và pháp luật có 23.061 thí sinh, chiếm 16,14%.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, tổng tỷ trọng nhóm khoa học xã hội vẫn thấp hơn so với nhóm khoa học tự nhiên, tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TPHCM theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế của thành phố.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu lãnh đạo các trường THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên bám sát quy chế thi của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. Sở nhấn mạnh không để xảy ra sai sót hoặc thiếu thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh.

Các trường phải triển khai đầy đủ, kỹ lưỡng đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh về quy trình đăng ký dự thi, các yêu cầu và lưu ý quan trọng đối với thí sinh.

Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện đúng khung thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng đăng ký trễ hạn làm ảnh hưởng tiến độ chung của thành phố.

Liên quan công tác điều động cán bộ coi thi và chấm thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức, người lao động trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ban giám hiệu các trường có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được điều động; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng từ chối nhiệm vụ với lý do cá nhân, kể cả đối với thành viên ban giám hiệu.