Thí sinh thi vào Phổ thông Năng khiếu tăng vọt, tỷ lệ chọi lên 1/8

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, năm nay có hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 vào trường, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm ngoái.

Tổng chỉ tiêu năm nay của trường là 595 học sinh, tỷ lệ cạnh tranh ở mức tương đương 1 “chọi” 8.

Năm 2025, có hơn 3.500 thí sinh dự thi vào trường, tỷ lệ chọi trung bình là 1/6. Điểm chuẩn lớp chuyên toán dẫn đầu với 33,75 điểm, còn các lớp còn lại ở mức 24,4 đến 33 điểm.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay được tổ chức vào ngày 23-24/5.

Để vào trường, thí sinh sẽ thi ít nhất 4 môn toán, văn, tiếng Anh và môn chuyên. Các em có thể thi tối đa 2 môn, miễn không trùng lịch.

Đề thi môn không chuyên có 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Với môn chuyên, đề chỉ có tự luận, trừ môn tiếng Anh.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm 4 bài thi, môn chuyên nhân hệ số 2, không bài thi nào dưới 2 điểm.

Với các lớp chuyên tuyển bằng 2 tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các lớp chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Các em được xét theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.