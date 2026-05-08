Bộ Công an yêu cầu siết chặt công tác coi thi, phòng chống lộ lọt đề

Thông tin được đưa ra tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vào chiều 7/5.

Tại phiên họp, đại diện Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT và các địa phương tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Đơn vị này nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tập huấn quy chế thi, siết chặt công tác coi thi, phòng chống lộ lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.

Báo cáo về công tác phối hợp bảo mật đề thi, đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Một phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp trách nhiệm, trọng tâm, thực chất của các thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện các cơ quan ngoài Bộ.

Thứ trưởng cho rằng đây là sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo của Chính phủ. Ông đồng thời quán triệt tinh thần tổ chức kỳ thi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị sát sao, kỹ lưỡng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công.

Trong đó, quan trọng là khâu lựa chọn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất đến địa điểm in sao đề thi đều phải được rà soát tỉ mỉ.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, hình thức; đồng thời phải tập huấn kỹ cho giáo viên để hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm quy chế thi.

Các đoàn kiểm tra cần được nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm của cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương trong công tác khuyến cáo, phòng ngừa và răn đe vi phạm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (Ảnh: Moet).

Với quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh và khoảng 200.000 cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi, Thứ trưởng yêu cầu việc phối hợp phải nhịp nhàng, đúng tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình và rõ kết quả.

Về chuyên môn nghiệp vụ, Thứ trưởng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan. Dù có nhiều năm kinh nghiệm nhưng nếu dựa dẫm vào đó sẽ rất dễ phát sinh sai sót.

Công tác tập huấn phải thực chất, từ nhận thức đến chuyên môn. Thứ trưởng lưu ý: “Phải làm như thể đây là lần đầu tham gia tổ chức thi”.

Tại phiên họp, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết dự kiến năm nay cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi.

Hiện hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ năm 2027.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, với quy mô thí sinh tăng mạnh, áp lực lên công tác in sao, vận chuyển đề thi và coi thi rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh thành đông thí sinh như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa.

Đồng thời, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, chủ yếu qua điện thoại thông minh, vẫn là rủi ro hàng đầu.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (ảnh: Moet).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái nhằm giảm áp lực cho thí sinh và xã hội.

Về quy mô, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất trong nhiều năm qua với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 60.000 thí sinh so với năm ngoái.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số đã đạt kỷ lục mới khi có tới 98,45% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến.

Về cấu trúc môn thi, kỳ thi giữ ổn định với 4 môn (2 môn bắt buộc toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn).

Đặc biệt năm, nay có sự chuyển dịch mạnh mẽ của thí sinh sang các môn STEM: Tỷ lệ đăng ký môn vật lý, hóa học tăng 15-20%, đặc biệt môn công nghệ tăng đột biến 200%.

Ngược lại, việc miễn thi ngoại ngữ giảm đáng kể, chỉ chiếm dưới 8% do thay đổi chính sách tuyển sinh đại học không còn quá phụ thuộc vào chứng chỉ IELTS.