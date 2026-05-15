Hà Nội tổ chức 222 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố bố trí 222 điểm thi. Điểm thi có nhiều phòng thi nhất là THCS Chu Văn An - phường Yên Sở, với 42 phòng chính thức và 2 dự phòng.

Trong khi đó điểm thi THCS Trưng Nhị (phường Hai Bà Trưng) và THCS Xuân Khanh (phường Tùng Thiện), chỉ có 15 phòng thi chính thức.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Theo số liệu công bố hồi đầu tháng 5, Hà Nội có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp vào khoảng 121.000, số thí sinh tự do là 8.000.

Đối với các môn thi tự chọn, ngoại ngữ dẫn đầu với 60.648 thí sinh, theo sau là lịch sử (58.976), địa lý (39.686) và vật lý (38.268). Môn Công nghệ công nghiệp có số lượng đăng ký thấp nhất là 120 thí sinh.

Dự kiến, thời gian tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm diễn ra từ ngày 13/6 đến hết ngày 28/6. Trong khi đó, thời gian chấm thi tự luận diễn ra từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6. Việc phúc khảo các bài thi tổ chức từ ngày 7/7 đến hết ngày 20/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra vào ngày 11-12/6. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi.

