Siết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2026 để bảo đảm công bằng

Trong Chỉ thị mới đây về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức tại địa phương.

Một trong những nội dung được quán triệt là công tác chấm thi tự luận. Theo đó, công tác chấm thi môn tự luận cần đúng biểu điểm, hướng dẫn, đảm bảo tính phân loại, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy học, ôn tập cho học sinh.

Với đề thi, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo công bố phương thức tuyển sinh, đảm bảo công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực người học.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động đối phó với sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật, đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá trên máy tính theo lộ trình đã được công bố.

Trước đó, tại Hội nghị Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức hồi đầu tháng 4, vấn đề chấm lỏng chấm chặt ở môn ngữ văn cũng được đặt ra.

Qua đánh giá của cơ quan an ninh, trong những năm qua, dư luận nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường so với mặt bằng chung.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ GD&ĐT thẳng thắn thừa nhận, trong những năm qua, một số địa phương còn khiến dư luận băn khoăn khi chấm thi.

Về giải pháp, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo về vấn đề này. Trước mắt, Bộ yêu cầu Cục Quản lý chất lượng tiếp tục rà soát những sở GD&ĐT nào năm ngoái có các môn thi chấm lỏng tay, việc chỉ đạo toàn diện, tránh tình trạng nhắc nhở được tỉnh thành này lại mất tỉnh thành khác.

"Đặc biệt, tránh tình trạng sở này điểm cao hơn sở khác, tỉnh này điểm cao hơn tỉnh khác nhưng kết quả đó lại không công bằng", theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 tới. Dự kiến kỳ thi diễn ra ở khoảng 2.500 điểm thi trong cùng một thời điểm, với hàng triệu thí sinh và 120.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh. Do vậy, theo cơ quan an ninh, mọi công tác thi cần thực hiện thông suốt, đảm bảo an toàn.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vấn đề nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục được cơ quan an ninh đặt ra, nhất là tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi gian lận tiêu cực trên Internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube...