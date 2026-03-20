Thông tin chi tiết về kỳ thi đánh giá năng lực Bộ Quốc phòng

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên của Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra vào tuần 3 của tháng 6, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tên viết tắt của kỳ thi là QDA.

Theo đề án, kỳ thi đánh giá QDA năm 2026 sẽ chỉ có một đợt thi duy nhất, diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội - khu vực miền Bắc), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hoà - khu vực miền Trung), Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai - khu vực miền Nam).

Trường hợp số lượng thí sinh lớn, Ban Tuyển sinh quân sự có thể phối hợp với các trường đại học trong khu vực để tổ chức kỳ thi.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng gồm 3 phần: Toán - Văn học và Khoa học hoặc tiếng Anh. Mỗi phần có điểm tối đa là 50, tổng điểm tối đa là 150.

Phần 1 có 50 câu hỏi Toán học và xử lý số liệu, thời gian làm bài 80 phút. Phần 2 có 50 câu hỏi Văn học - Ngôn ngữ, thời gian làm bài 55 phút. Phần cuối cùng cũng có 50 câu hỏi và 60 phút làm bài, thí sinh lựa chọn một trong số các phương án sau: Tiếng Anh; Lý - Hoá; Hoá - Sinh; Lý - Sinh và Sử - Địa.

Bài thi QDA được thi trên máy tính, kết quả bài thi hiển thị trên màn hình máy tính ngay sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian thi theo quy định.

Điểm bài thi được xác định dựa trên tổng số câu trả lời đúng. Theo đó, mỗi câu đúng được 1 điểm. Câu sai hoặc câu chưa trả lời không bị trừ điểm. Mỗi bảng điểm sẽ hiện đủ điểm tổng và 3 đầu điểm thành phần.

Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các năng lực này gồm: giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học; năng lực lập luận, tư duy logic; năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh...

Từ năm 2027, lịch thi QDA sẽ điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp và tình hình thực tế.

Thí sinh muốn tham gia kỳ thi QDA phải thực hiện sơ tuyển theo đúng quy định.

Thời gian đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 20/4 đến 10/5. Sau khi có kết quả sơ tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự sẽ công bố thời gian chính thức.

Ông Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết: Các cơ quan chức năng của Ban Tuyển sinh quân sự đang phối hợp với Viện đào tạo số, Đại học Quốc gia Hà Nội, để xây dựng ngân hàng đề thi. Các nội dung chi tiết sẽ công bố vào cuối tháng 4 đầu tháng 5.