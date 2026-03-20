Tranh cãi suất ăn bán trú tại trường quốc tế

Mới đây, những hình ảnh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bất ngờ “dậy sóng” mạng xã hội. Khẩu phần gồm cơm trắng, đậu hũ nhồi thịt, rau xào, canh và tráng miệng bằng thanh long nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhiều ý kiến cho rằng với tên gọi “quốc tế”, suất ăn như vậy là chưa tương xứng khi khẩu phần còn khá khiêm tốn, "giống như ăn chay", khó đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh.

Suất ăn trưa của Trường Tiểu học Quốc tế được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực, cho rằng những hình ảnh lan truyền chưa phản ánh đầy đủ thực tế và bị ảnh hưởng bởi góc chụp.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế xác nhận, khẩu phần ăn được lan truyền trên mạng xã hội là suất ăn trưa tại trường và được phụ huynh đi kiểm tra đột xuất chụp rồi gửi trong hội nhóm phụ huynh. Tuy nhiên, hình ảnh này là suất ăn chưa được chế biến hoàn thiện khi thiếu nước sốt và do góc chụp nên người nhìn vào có cảm giác "hơi ít".

Theo vị lãnh đạo nhà trường, ngoài học phí, trường thu mỗi học sinh 1,1 triệu đồng/tháng tiền ăn bán trú (gồm ăn sáng, ăn trưa và bữa xế). Với số tiền này, trong khi các chi phí khác đều tăng cao, nhà trường sẽ cân đối để có các thực đơn phù hợp cho học sinh.

Hình ảnh suất ăn do nhà trường cung cấp (Ảnh: T.Q.T.).

"Sau vụ việc, trường đã giải thích cho phụ huynh hiểu rằng thực đơn hôm nay có thể trông ít nhưng hôm sau lại đầy đủ hơn, nhưng trường vẫn đảm bảo được 4 món ăn dinh dưỡng cho học sinh", đại diện Trường Tiểu học Quốc tế cho hay.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định, trường luôn mở cổng mời phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn, khẩu phần ăn mà không né tránh.

Trước đó, đầu năm 2024, Trường Tiểu học Quốc tế từng bị phụ huynh chụp ảnh suất ăn và phàn nàn vì trông giống dành cho "người giảm cân". Sau đó, lãnh đạo trường thừa nhận có sơ suất của nhà bếp khi gọi thực phẩm bị thiếu, hôm sau đã cho học sinh ăn... bù lại.

Năm 2025, Trường Tiểu học Quốc tế đã thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và lãnh đạo trường.