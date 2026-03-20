Học sinh lớp 4 nghi bị cô giáo dùng thước đánh chấn thương tay vì quên vở

Ngày 20/3, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết đã nắm vụ việc và đang chỉ đạo các bên liên quan làm rõ thông tin một học sinh cấp 1 trên địa bàn, nghi bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước tác động vật lý dẫn đến chấn thương.

Sự việc xảy ra đối với cháu T.L.A.T. (SN 2016, trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh.

Cánh tay của nữ sinh bị chấn thương, bác sĩ cho đeo dây để cố định vào tối 19/3 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị L.T.T., mẹ của nữ sinh nêu trên phản ánh, chiều 19/3, sau khi đón con tan học về, chị chuẩn bị cắt hoa quả cho con ăn thì phát hiện bé có nhiều biểu hiện lạ, kêu đau ở bàn tay và cánh tay. Chị gặng hỏi thì con kể bị cô giáo dùng thước gỗ đánh phạt vì quên mang vở chép đầu bài. Sự việc xảy ra trong giờ học, có các bạn cùng lớp chứng kiến.

Theo phụ huynh, vùng khuỷu tay và bàn tay của cháu bị sưng tím, đặc biệt ở ngón cái và cánh tay. Cánh tay bị đánh của cháu từng bị gãy và đã phải phẫu thuật, bắt vít.

Tối cùng ngày, nhận thấy con đau nhiều và có dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế kiểm tra. Kết quả chụp phim cho thấy cháu bị gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít di lệch.

Do vị trí gãy ít di lệch nên ban đầu bác sĩ cột dây đeo cố định cánh tay bị thương rồi cho cháu về nhà theo dõi. Tuy nhiên đến sáng 20/3, cánh tay tổn thương của nữ sinh bị sưng tấy mạnh, gia đình phải đưa cháu trở lại bệnh viện để bác sĩ bó bột.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, nơi phụ huynh phản ánh sự việc học sinh bị cô giáo đánh gãy tay (Ảnh: Cao Tiến).

Phụ huynh bức xúc cho rằng bản thân cũng là giáo viên, từng tiếp xúc với nhiều kiểu học sinh, có cháu ngoan, cháu chưa ngoan. Tuy nhiên việc sử dụng thước gỗ để tác động vật lý dẫn đến chấn thương nặng cho học trò là biện pháp giáo dục thiếu khoa học, gây tâm lý không tốt.

Chị T. cho biết sau khi xảy ra sự việc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Ninh và cô giáo chủ nhiệm lớp 4/2 đã đến xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, phụ huynh mong muốn nhà trường phải xử lý dứt điểm, không để tình trạng tương tự tái diễn, ảnh hưởng đến học sinh cũng như môi trường giáo dục của toàn thành phố Huế.

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Ninh, cho biết trong đêm 19/3, nhà trường đã triệu tập cuộc họp giữa ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 và đại diện phụ huynh nhằm giải quyết sự việc. Tuy nhiên, do bận chăm sóc cháu, phía gia đình không thể tham dự. Ban giám hiệu cùng cô chủ nhiệm đã đến tận nhà học sinh để thăm hỏi, tìm hướng xử lý vụ việc.

Bà Trang khẳng định, giáo viên chủ nhiệm không ác ý hay trù dập học trò. Sự việc xảy ra có thể do hình thức, cách giáo dục của cô chưa phù hợp, vì sự nôn nóng do cháu ít hợp tác với cô.