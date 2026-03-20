Bốn phương thức xét tuyển vào các trường quân đội năm 2026

Thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, năm 2026, hệ quân sự của các trường quân đội sử dụng bốn phương thức xét tuyển.

Ba phương thức xét tuyển truyền thống là xét tuyển thẳng các học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức mới chính thức áp dụng từ năm nay là xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức (QDA).

Theo đề án, kỳ thi QDA năm 2026 sẽ chỉ có một đợt thi vào tuần 3 tháng 6, diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (khu vực miền Bắc), Trường Sĩ quan Thông tin (khu vực miền Trung), Trường Sĩ quan Lục quân 2 (khu vực miền Nam).

Từ năm 2027, lịch thi QDA sẽ điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp và tình hình thực tế.

Năm nay, các trường quân đội dự kiến tuyển 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước.

Nhiều trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn như Trường Sĩ quan Chính trị tuyển 779 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 400 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển 694 chỉ tiêu, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển 742 chỉ tiêu…

Chiếm số ít là các trường giảm chỉ tiêu như Học viện Quân y (190 chỉ tiêu), Học viện Khoa học Quân sự (60 chỉ tiêu)...

Ngoài hệ quân sự, 15 cơ sở đào tạo trong quân đội còn tuyển gần 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự ở các trình độ từ trung cấp đến sau đại học. Trong đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển nhiều nhất với 880 chỉ tiêu, tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu.