Sinh viên bất ngờ nhận 72 triệu đồng hỗ trợ: "Vui như nắng hạn gặp mưa rào"

Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn (Ảnh: SGU).

Chiều 25/12, niềm vui lan tỏa khắp các giảng đường Trường Đại học Sài Gòn khi sinh viên nhóm ngành sư phạm đồng loạt nhận được thông báo biến động số dư tài khoản. Đây là khoản kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí được thực hiện theo quy định của Chính phủ dành riêng cho khối ngành đào tạo giáo viên.

Vừa tan tiết học cuối buổi chiều, Quang Huy* (sinh viên năm 3) vỡ òa hạnh phúc khi thấy số tiền hơn 72 triệu đồng được chuyển vào tài khoản. Đây là tổng định mức hỗ trợ cho 20 tháng mà Huy và các bạn đã kiên trì chờ đợi suốt thời gian qua.

"Em và các bạn đều rất vui. Sau gần 2 năm rưỡi, cuối cùng khoản hỗ trợ này cũng đến. Em sẽ gửi phần lớn số tiền về cho ba mẹ và chỉ giữ lại một phần để đóng học phí tiếng Anh, chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra của trường. Cảm giác lúc này thực sự như nắng hạn gặp mưa rào", Huy xúc động chia sẻ.

Tương tự, Minh An* cũng nhận được mức hỗ trợ tương đương. An cho biết, việc được chi trả sinh hoạt phí đúng lúc này giúp sinh viên giảm bớt áp lực kinh tế, từ đó có thể tập trung toàn bộ tâm sức cho việc học tập và kỳ thực tập sư phạm quan trọng sắp tới.

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn xác nhận, trong đợt này nhà trường đã tiến hành chi trả sinh hoạt phí cho hơn 1.000 sinh viên thuộc các khóa 2023 và 2024.

Việc hoàn tất thủ tục và giải ngân nguồn kinh phí này là nỗ lực của nhà trường trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học theo đúng tinh thần của Nghị định 116.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, nhiều sinh viên nhóm ngành sư phạm của Trường Đại học Sài Gòn phản ánh chưa nhận được khoản hỗ trợ nào theo Nghị định 116 dù đã học đến năm thứ ba.

“Chúng em chọn học sư phạm, một phần vì yêu trẻ, phần khác tin rằng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 sẽ giúp giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho gia đình. Nhưng đến nay đã là năm thứ ba, chúng em vẫn chưa nhận được khoản nào, rất khó khăn cho việc học tập và sinh hoạt”, một sinh viên chia sẻ thêm.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, Trường Đại học Sài Gòn cho biết nhà trường chỉ là cơ sở đào tạo, không có thẩm quyền quyết định việc cấp kinh phí hỗ trợ cho sinh viên.

Việc cấp và giải ngân kinh phí còn chậm do yếu tố khách quan từ việc cấp dự toán trong năm 2025 và thay đổi chính sách từ đặt hàng sang nhu cầu xã hội, cũng như một số sinh viên có thay đổi về việc hủy không đăng ký Nghị định 116/2020/NĐ-CP dẫn đến việc tổng hợp phải điều chỉnh ở từng giai đoạn.

* Tên sinh viên đã được thay đổi