Sáp nhập 2 trường đại học thuộc Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Kế toán (UFA).

Đây đều là 2 trường công lập thuộc Bộ Tài chính.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán có trụ sở tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi được thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán.

Hiện nay, trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, pháp luật.

Trường Đại học Tài chính - Marketing (Ảnh: UFM).

Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở Trường Cán bộ Vật giá Trung ương.

Theo Đề án thành lập, phân hiệu Quảng Ngãi sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, marketing....

Việc này tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên đại học và sau đại học của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung, góp phần tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Trường Đại học Tài chính - Marketing chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập phân hiệu nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Kế toán.