Học viện “hot” về quân đội có 53 học viên tốt nghiệp giỏi

Ngày 25/12, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức lễ tốt nghiệp cho 520 tân sĩ quan, kỹ sư quân sự dài hạn với 28 chuyên ngành.

Trong số 520 học viên được công nhận tốt nghiệp năm nay, loại giỏi có 53 học viên; loại khá có 378 học viên, không có học viên nào đạt xuất sắc.

Theo Học viện, con số học viên tốt nghiệp loại giỏi năm 2025 tăng so với những năm trước nhưng thực tế thấp hơn so với nhiều trường, đặc biệt là khối trường dân sự.

Kết thúc khóa học, 8 chuyên ngành của trường này có tỷ lệ học viên tốt nghiệp giỏi, khá đạt 100% là: Phòng hóa, Công nghệ chế tạo máy; Gia công áp lực; Xây dựng sân bay; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu; Xe máy công binh.

Học viên (bên phải) tốt nghiệp loại giỏi năm 2025 của Học viện Kỹ thuật quân sự (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo Trung tướng, GS.TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện, Việt Nam đang đứng trước những thời cơ to lớn, đồng thời đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ.

Thực tiễn đó đòi hỏi các kỹ sư quân đội không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chỉ huy khoa học, mà còn có tư duy đổi mới sáng tạo. Cùng với đó cần phải làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, thích ứng với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xếp loại giỏi, xuất sắc đang chiếm áp đảo tại nhiều trường đại học, bằng trung bình là "của hiếm".

Trong lễ trao bằng tốt nghiệp vào cuối tháng 8 vừa qua của Đại học Kinh tế Quốc dân, hơn 86% trong tổng số hơn 4.600 sinh viên tốt nghiệp xếp loại giỏi và xuất sắc.

Trường Đại học Ngoại thương năm 2025 có gần 80% sinh viên xếp loại giỏi và xuất sắc .

Tại nhiều trường đại học khác, ghi nhận từ 95% đến hơn 99% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc.

Mặc dù vậy, một số trường thuộc khối Y dược và quân đội, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc rất ít.

Trong số 726 sinh viên tốt nghiệp hệ bác sĩ (học 6 năm) và 345 sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân (học 4 năm) của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025, không sinh viên nào nhận bằng loại xuất sắc; chỉ 46 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm khoảng 4,3% thấp hơn tỷ lệ 8,8% của năm ngoái. Số đạt loại khá là 733, chiếm khoảng 68,4%. Còn lại là trung bình khá và trung bình.

Học viện Y dược học cổ truyền năm 2025 không có sinh viên nào tốt nghiệp xuất sắc.

Năm 2025, Trường Đại học Y Dược (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Con số này được xem là nhiều nhất trong lịch sử trường này và thuộc diện hiếm trong cả nước.

Khoa Y - Trường Đại học Y Dược TPHCM – năm 2025 chỉ có 2 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm 0,55%), loại giỏi chiếm 18,28%.

Tương tự, trong số 1.254 sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chỉ có 1 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 68 sinh viên đạt loại giỏi.