Sở Giáo dục đề xuất từ chối tiếp nhận học sinh vi phạm kỷ luật nặng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, trong số 366 ý kiến góp ý gửi về, nhiều địa phương quan tâm tới nội dung quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng đề xuất bổ sung quy định cho phép nhà trường được từ chối tiếp nhận học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng chưa khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn trường học.

Tuy nhiên, trong phần giải trình, Bộ GD&ĐT cho biết Luật Giáo dục hiện hành quy định giáo dục bắt buộc đối với học sinh tiểu học và THCS, đồng thời Luật Trẻ em quy định mọi trẻ em đều có quyền được tiếp cận giáo dục. Do đó, nhà trường không được phép từ chối tiếp nhận học sinh vì lý do vi phạm kỷ luật.

“Việc xử lý học sinh vi phạm được thực hiện theo các quy định hiện hành về kỷ luật học sinh”, Bộ GD&ĐT nêu.

Bên cạnh ý kiến của Lâm Đồng, một số Sở GD&ĐT khác cũng góp ý liên quan đến an toàn học đường, phòng chống bạo lực học đường.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của trường tiểu học trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Phía Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị cụ thể hóa nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương; đồng thời bổ sung quyền được bảo vệ danh dự, an toàn thân thể cho cán bộ, giáo viên.

Sở GD&ĐT Ninh Bình đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp nhà trường - chính quyền địa phương - cơ quan chức năng trong quản lý học sinh, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Sở GD&ĐT Đồng Nai đề nghị bổ sung trách nhiệm phối hợp trong quản lý học sinh, đặc biệt trong giáo dục đạo đức, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.

Sở này cũng yêu cầu bổ sung trách nhiệm tổ chức Hoạt động của trẻ em ở địa phương theo đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bởi mặc dù chương trình có nêu nhưng thực tế trẻ em không được tham gia.

Đối với các ý kiến này, Bộ GD&ĐT cho biết đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo theo hướng quy định rõ nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh; tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống tiêu cực, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong nhà trường; thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, các nội dung phối hợp cụ thể giữa nhà trường và các bên liên quan hiện đã được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Điều lệ trường phổ thông chủ yếu quy định nhiệm vụ, quyền hạn mang tính nguyên tắc chung.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đã nhận được đủ 34 ý kiến góp ý của 34 Sở GD&ĐT, trong đó có 4 Sở đồng ý 100%.