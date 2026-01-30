Thanh tra đột xuất trường từng bị "tố" thu tiền phụ đạo không đúng quy định

Ngày 30/1, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có quyết định thanh tra đột xuất Trường THCS Tạ Tài Lợi, xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy học 2 buổi/ngày và công tác thu, chi, công khai tài chính,... giai đoạn 2017-2024 tại trường.

"Thời gian thanh tra thực hiện theo luật định", nguồn tin cho hay.

Trường THCS Tạ Tài Lợi trước đây (Ảnh tư liệu: CTV).

Liên quan đến Trường THCS Tạ Tài Lợi, trước đây trường bị phản ánh thực hiện một số hoạt động giáo dục không đúng quy định.

Cụ thể, trường bị "tố" tổ chức dạy 2 buổi/ngày và hiệu trưởng cho lồng ghép dạy thêm một số môn vào thời khóa biểu chính khóa, thu tiền dạy phụ đạo học sinh yếu kém không đúng quy định.

Hồi tháng 9/2025, xác minh theo phản ánh của công dân, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông tin việc nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày và lồng ghép dạy thêm một số môn vào thời khóa biểu chính khóa là sai quy định.

Về phản ánh trường thu tiền dạy phụ đạo học sinh yếu kém, theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, nội dung này đúng một phần.