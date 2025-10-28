TPHCM siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm: Dự kiến phân rõ trách nhiệm

Một lớp học thêm cho trẻ vào lớp 1 (Ảnh: Quỳnh Huyên).

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có công văn lấy ý kiến và truyền thông dự thảo Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm tại TPHCM.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của dự thảo là quy định rõ về trách nhiệm của UBND cấp xã/phường, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu quy định quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Quy định này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy thêm bên ngoài

Theo dự thảo, hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, đồng thời quản lý giáo viên của mình khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Cụ thể, Hiệu trưởng phải tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo đúng quy định tại Điều 5 của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều này bao gồm việc định kỳ rà soát nhu cầu học thêm của học sinh, xây dựng kế hoạch, và báo cáo cấp có thẩm quyền để bố trí kinh phí từ ngân sách, cũng như huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hiệu trưởng cũng có trách nhiệm quản lý giáo viên đang dạy học tại trường khi họ tham gia dạy thêm bên ngoài, đảm bảo tuân thủ khoản 3 Điều 6 của Thông tư 29.

Quan trọng nhất, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý trực tiếp về chất lượng và việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Ngoài ra, Hiệu trưởng còn có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của học sinh và phụ huynh liên quan đến dạy thêm, học thêm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.

Cơ sở dạy thêm cung cấp đầy đủ thông tin danh sách người dạy thêm

Dự thảo đề ra, cơ sở dạy thêm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về dạy thêm, học thêm tại Điều 6, Điều 14 của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT cùng các quy định pháp luật liên quan khác.

Trước khi tổ chức hoạt động, cơ sở dạy thêm phải báo cáo các cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin về: đăng ký kinh doanh, danh sách lớp dạy thêm, thời khóa biểu, danh sách người dạy thêm (kèm theo báo cáo của giáo viên đang dạy học tại cơ sở giáo dục), mức thu tiền học thêm và kế hoạch dạy thêm để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra.

Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tuân thủ pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, cơ sở dạy thêm có nghĩa vụ cập nhật đầy đủ các thông tin lên hệ thống phần mềm quản lý dạy thêm, học thêm của Sở GD&ĐT.

Cơ sở dạy thêm cũng cần quản lý và bảo đảm chất lượng dạy thêm, quyền lợi người học, người dạy, cũng như lưu giữ toàn bộ hồ sơ tổ chức dạy thêm để xuất trình khi có thanh tra, kiểm tra.

Cuối cùng, cơ sở dạy thêm có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của học sinh và cha mẹ học sinh, và giải trình về việc thực hiện Quy định này theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

UBND phường/xã quản lý trực tiếp

Với UBND các cấp xã/phường, thay vì chỉ là cơ quan phối hợp với Phòng GD&ĐT theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, nay được giao trách nhiệm trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở và cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Điều 4 của dự thảo cũng nêu 7 đầu mục về nhiệm vụ của UBND phường/xã trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Dự thảo cũng dành Điều 2 và 3 để nêu rõ trách nhiệm của Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan khác.

Dự thảo dành một chương để quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí từ dạy thêm, học thêm.

Các nội dung không được quy định tại Quyết định này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm gọi tắt là Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT).