Bộ GD&ĐT nêu 3 lý do phải sửa đổi Thông tư 29 về dạy và học thêm

Trả lời các cơ quan thông tấn vào ngày 4/12, Bộ GD&ĐT cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định tại nhiều bộ luật khác như: Luật Giáo dục, Luật Doanh nghiệp…

Cùng với đó, việc sửa đổi Thông tư 29 giúp linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường và tạo quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Học sinh Hà Nội tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa (Ảnh: Mỹ Hà).

Thông tư 29 có hiệu lực từ ngày 14/2, được ban hành thay thế cho Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT năm 2012.

Thông tư số 29 quy định, có 3 đối tượng được phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền gồm: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và những em lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp.

Về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, Thông tư 29 quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần (điểm c khoản 4 Điều 5).

Theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình triển khai, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và xã hội, Bộ dự kiến điều chỉnh, sửa đổi quy định trên theo hướng cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định, hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh và đề xuất giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định.

Bộ yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung này vẫn phải đảm bảo nguyên tắc của Thông tư 29 là không thu tiền, không tăng thêm áp lực học tập; tăng cường nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, dành thời gian rèn luyện thông qua các hoạt động giáo dục theo nhu cầu cá nhân để phát triển toàn diện.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm nhằm phù hợp thực tiễn (Ảnh: M. Hà).

Để phù hợp với các bộ luật liên quan, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới, Luật Giáo dục…

Dự thảo Thông tư bổ sung còn yêu cầu người dạy cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm để tăng hiệu quả sự giám sát của xã hội và quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật khi có thay đổi của một trong những nội dung đã thông tin trước đó. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng.

Trước đó, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc sửa đổi này cho thấy, Bộ GD&ĐT đã dự kiến nới lỏng giới hạn việc dạy và học thêm, mở rộng khung pháp lý, thẩm quyền cho các Sở GD&ĐT cho phép các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần cho mỗi môn học.