Trường cấp 2 bị "tố" thu tiền học phụ đạo không đúng quy định

Ngày 18/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau vừa có trả lời phản ánh của người dân liên quan đến Trường THCS Tạ Tài Lợi (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) thực hiện một số hoạt động giáo dục không đúng quy định trước đây.

Trước đó, người dân phản ánh Trường THCS Tạ Tài Lợi tổ chức dạy 2 buổi/ngày và Hiệu trưởng cho lồng ghép dạy thêm một số môn vào thời khóa biểu chính khóa không đúng quy định.

Trường cũng bị “tố” thực hiện việc thu tiền phụ đạo học sinh yếu kém trong các năm qua không đúng quy định của Bộ GD&ĐT và của tỉnh Bạc Liêu cũ.

Trường THCS Tạ Tài Lợi bị tố thu tiền phụ đạo không đúng quy định trước đây (Ảnh: CTV).

Qua xác minh của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho thấy, nội dung phản ánh việc trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày và lồng ghép dạy thêm một số môn vào thời khóa biểu chính khóa không đúng quy định là đúng.

Về phản ánh trường thu tiền phụ đạo học sinh yếu kém, theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, nội dung này đúng một phần.

Sở cho biết, qua thống kê số học sinh tham gia học 2 buổi/ngày ở đầu mỗi năm học, không có học sinh nào xếp loại cuối năm yếu kém, chỉ có một số học sinh được đánh giá chưa đạt ở một số môn.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị trường lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý khoản kinh phí thu từ hoạt động dạy 2 buổi/ngày chưa đúng quy định.