Tết của những học sinh khuyết tật trong ngôi trường giữa trung tâm thủ đô

Trường Tiểu học Bình Minh nằm trên phố Thợ Nhuộm, là trường tiểu học chuyên biệt duy nhất của Hà Nội dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Những sự kiện như lễ hội xuân không đơn thuần là hoạt động vui chơi mà là một dịp để giúp những đứa trẻ đặc biệt được học thêm một điều mới, dù đơn giản như một lời chúc sức khoẻ gửi bố mẹ, ông bà vào ngày Tết.

Sân khấu của lễ hội xuân được bài trí đơn giản cho các em dễ hoạt động, di chuyển. Khó khăn lớn nhất của các cô giáo là làm thế nào thuyết phục được những học trò đặc biệt của mình lên sân khấu nhận quà.

Bảo Nam nằm trong số những học sinh được nhận quà từ Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội. Nhưng em từ chối lên sân khấu. Cho đến khi cô Trịnh Thị Lệ Thu - Phó Hiệu trưởng nhà trường - xuống tận nơi gọi, Nam mới thay đổi ý định.

Sau các nghi thức truyền thống, học sinh được các cô dẫn tới từng khu vực để trải nghiệm và để học về Tết, từ những khái niệm nhỏ nhất như gói miến, gói măng đến chiếc lá dong, hạt gạo gói bánh chưng. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh Phạm Văn Hoan cầm tay học sinh chạm lên từng gói đồ để cảm nhận Tết bằng các giác quan.

Ông Đinh Văn Vinh, Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường, có con đang học lớp 3B5. Đây là năm thứ 6 con anh Vinh học tập tại trường. Dù đã tham gia nhiều mùa Tết ở trường Bình Minh, anh Vinh vẫn xúc động.

“Những ngày như này tôi không bao giờ vắng mặt. Nhìn các con được vui chơi, trải nghiệm Tết cùng bạn bè, bố mẹ chúng tôi cảm thấy cuộc sống như nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn”, ông Vinh nói.

Ông Vinh chia sẻ thêm, việc được học tập tại Trường Tiểu học Bình Minh giảm bớt gánh nặng đáng kể về tài chính lẫn tinh thần cho các gia đình có con khuyết tật. Như tất cả các trường tiểu học khác, học sinh ở đây không phải đóng học phí, được hỗ trợ bữa ăn bán trú, hưởng các chính sách khác cho học sinh khuyết tật.

“Điều đặc biệt là, mỗi buổi chiều đón con ở cổng trường, có lẽ chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ cha mẹ nào về ý nghĩa của câu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Chỉ cần một nụ cười của con, một câu chào của con hay bất kỳ một hành vi tiến bộ nào của con, với chúng tôi cũng là một niềm vui không gì sánh bằng”, ông Vinh chia sẻ.

Trường Tiểu học Bình Minh là trường công lập, thành lập năm 1993. Trường hiện có 44 giáo viên, 285 học sinh với 17 lớp học. Học sinh lớn tuổi nhất ở trường là 16 tuổi. Với các em lớn, nhà trường có thêm một lớp nghề để hướng nghiệp cho các em.

Ảnh: Sơn Nguyễn