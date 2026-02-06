Giáo viên ở TPHCM nhận quà Tết 2 triệu đồng

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có thông báo triển khai đến các đơn vị việc thực hiện chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện chi quà Tết cho đội ngũ với mức chi 2 triệu đồng/người.

Người dân TPHCM tại ngày hội Xuân (Ảnh: Hoài Nam).

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (người lao động do cơ quan, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động) tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT (theo bảng lương tháng 2/2026).

Về kinh phí chi quà Tết, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính (nhóm 1) và các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2) sẽ tự cân đối từ nguồn tài chính của đơn vị để chi trả cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3), cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4), ngân sách TPHCM sẽ bổ sung kinh phí để thực hiện chi quà Tết.

Trước mắt, các đơn vị thuộc nhóm 3 và nhóm 4 tạm thời sử dụng nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán năm 2026 để chi quà Tết. Sau đó, các đơn vị lập văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2026, kèm theo bảng lương tháng 2/2026, gửi về Sở để làm căn cứ xem xét bổ sung kinh phí.

Tại TPHCM, cuối năm giáo viên sẽ nhận một số khoản như thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025 của HĐND TPHCM, tiền kết dư từ hoạt động của đơn vị, khoản tiền chi thi đua. Đặc biệt năm nay, giáo viên có thêm khoản tiền thưởng theo Nghị định 73.

Tính tất cả các khoản, giáo viên ở TPHCM có thể nhận được số tiền 40-50 triệu đồng, mức cao nhất có thể lên đến 100 triệu đồng.