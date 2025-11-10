Tập đoàn Nvidia cấp học bổng tổng trị giá 1 triệu USD cho sinh viên TPHCM

Thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, trong năm 2025-2026, tập đoàn Nvidia sẽ triển khai thí điểm học bổng Jensen Huang trị giá 1 triệu USD tại đại học này.

Trong đó, 200.000 USD đầu tư cho sinh viên, tập trung vào các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng AI (trí tuệ nhân tạo) và tiền thưởng; 800.000 USD dành cho việc cung cấp dưới dạng tài nguyên GPU (hệ thống máy tính hiệu năng cao phục vụ xử lý và nghiên cứu AI) cho các dự án khởi nghiệp, sáng tạo liên quan đến công nghệ.

Nvidia cấp học bổng 1 triệu USD về lĩnh vực công nghệ cho sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Getty).

Chương trình dự kiến trao 50 suất học bổng cho sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp thuộc một số trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học An Giang.

Sinh viên cần có điểm GPA từ 3.5/4 (hoặc 8.75/10) và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.

Người nhận học bổng sẽ được tiếp cận nền tảng đào tạo chuyên sâu về AI, tham gia chương trình “Zero-to-Hero” cùng chuyên gia từ Thung lũng Silicon. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ tham gia các khóa học trực tuyến, hội thảo trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ cũng như cơ hội thực tập tại các trung tâm nghiên cứu công nghệ

Cuối tháng 10 vừa qua, Nvidia chính thức trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị vốn hóa vượt mốc 5.000 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), con số này lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của những cường quốc kinh tế như Nhật Bản, Ấn Độ hay Vương quốc Anh.

Ông Jensen Huang là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Nvidia. Ông sinh năm 1963 tại Đài Loan, sang Mỹ du học từ nhỏ và tốt nghiệp Đại học Oregon cùng Đại học Stanford.

Khối tài sản của ông ước tính đạt 177,3 tỷ USD, đưa ông vào danh sách 10 người giàu nhất hành tinh.