Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị báo cáo về dự án "Nuôi em"
(Dân trí) - Để rà soát, đánh giá việc triển khai dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương báo cáo.
Chiều 15/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa có công văn gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình triển khai chương trình "Nuôi em".
Theo ông Quang, trước đây, chương trình "Nuôi em" thực hiện tại một số trường học và đơn vị này thông qua các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để triển khai. Sau khi không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, số tiền thực hiện triển khai dự án được chuyển trực tiếp về các trường học.
"Trước thông tin từ báo chí và mạng xã hội về dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh, Sở đang yêu cầu các đơn vị báo cáo nhằm kịp thời rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai chương trình này", ông Quang cho hay.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị các UBND xã, phường có liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình "Nuôi em" trong năm học 2025-2026 và các năm học trước (nếu có).
Các địa phương phải báo cáo về số lượng học sinh được thụ hưởng chương trình, số giáo viên được hỗ trợ để nấu ăn cho học sinh, số tiền được hỗ trợ theo từng giai đoạn, năm học (ghi rõ số tiền các trường đã nhận và chưa nhận tính đến ngày 16/12) và các đề xuất, kiến nghị.
Như Dân trí phản ánh, Trường Tiểu học Cư M'lan (xã Ea Súp) có hơn 170 học sinh được dự án "Nuôi em" tài trợ tiền ăn từ nhiều năm nay, mức 8.500 đồng/suất/học sinh. Tuy nhiên, tiền ăn tháng 9, 10 đã được đơn vị này duyệt chi nhưng chưa được chi trả với lý do tài khoản của dự án tạm ngưng.
Việc chưa chuyển tiền khiến lãnh đạo nhà trường lo lắng vì trường đang nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng.
Sau khi báo chí phản ánh, ngày 10/12, đại diện dự án "Nuôi em" đã chuyển khoản tiền suất ăn cho Trường Tiểu học Cư M'lan thanh toán cho đơn vị cung ứng thực phẩm.
Theo tìm hiểu, tại Đắk Lắk dự án "Nuôi em" không chỉ được triển khai ở xã Ea Súp mà còn tài trợ cho một số trường học ở huyện Krông Búk, huyện Lắk, thị xã Buôn Hồ (cũ).
“Nuôi em” là dự án từ thiện do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.
Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.
Từ một nhóm nhỏ, dự án đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách.
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch với các nhà hảo tâm.
Ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản dự án từ 22h ngày 7/12, dự kiến trong 15 ngày.