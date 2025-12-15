Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị báo cáo về dự án "Nuôi em"

Chiều 15/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa có công văn gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình triển khai chương trình "Nuôi em".

Theo ông Quang, trước đây, chương trình "Nuôi em" thực hiện tại một số trường học và đơn vị này thông qua các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để triển khai. Sau khi không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, số tiền thực hiện triển khai dự án được chuyển trực tiếp về các trường học.

Nhiều học sinh tại xã biên giới Ea Súp được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Trước thông tin từ báo chí và mạng xã hội về dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh, Sở đang yêu cầu các đơn vị báo cáo nhằm kịp thời rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai chương trình này", ông Quang cho hay.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị các UBND xã, phường có liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình "Nuôi em" trong năm học 2025-2026 và các năm học trước (nếu có).

Các địa phương phải báo cáo về số lượng học sinh được thụ hưởng chương trình, số giáo viên được hỗ trợ để nấu ăn cho học sinh, số tiền được hỗ trợ theo từng giai đoạn, năm học (ghi rõ số tiền các trường đã nhận và chưa nhận tính đến ngày 16/12) và các đề xuất, kiến nghị.

Như Dân trí phản ánh, Trường Tiểu học Cư M'lan (xã Ea Súp) có hơn 170 học sinh được dự án "Nuôi em" tài trợ tiền ăn từ nhiều năm nay, mức 8.500 đồng/suất/học sinh. Tuy nhiên, tiền ăn tháng 9, 10 đã được đơn vị này duyệt chi nhưng chưa được chi trả với lý do tài khoản của dự án tạm ngưng.

Việc chưa chuyển tiền khiến lãnh đạo nhà trường lo lắng vì trường đang nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 10/12, đại diện dự án "Nuôi em" đã chuyển khoản tiền suất ăn cho Trường Tiểu học Cư M'lan thanh toán cho đơn vị cung ứng thực phẩm.

Theo tìm hiểu, tại Đắk Lắk dự án "Nuôi em" không chỉ được triển khai ở xã Ea Súp mà còn tài trợ cho một số trường học ở huyện Krông Búk, huyện Lắk, thị xã Buôn Hồ (cũ).