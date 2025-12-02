Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Ngày 2/12, lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo của Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, ngày 28/11, trước giờ vào tiết thể dục, em Đ.T.N.T. (học sinh lớp 7) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng trong khuôn viên trường.

Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Phạm Hoàng)

Thấy nữ sinh bị nhóm bạn bao vây đánh hội đồng nhưng nhiều học sinh khác không vào ngăn cản mà hò reo, cổ vũ và quay lại clip. Clip này sau đó được một phụ huynh đăng lên mạng xã hội Facebook.

Theo clip phụ huynh đăng tải, T. đứng giữa nhiều học sinh khác. Một số bạn nam có lời lẽ cổ vũ, kích động nhóm nữ sinh tấn công T.. Sau đó, 2 bạn nữ lao đến túm tóc, đánh vào đầu T., khiến nạn nhân ngã xuống sàn.

Nhóm bạn này còn tiếp tục dùng chân đạp nhiều lần vào đầu T., dù nạn nhân gần như không phản kháng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, cho biết khi nhận được thông tin có nhóm học sinh đánh nhau, một giáo viên đã đến khu vực nhà thi đấu để đưa các em lên phòng ban giám hiệu để viết tường trình.

Đồng thời, giáo viên này cũng đưa em T. đến phòng y tế để kiểm tra, xoa dầu và thông báo cho phụ huynh của các học sinh có liên quan.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trước giờ thể dục (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo bà Vân, nguyên nhân của vụ đánh nhau là do mâu thuẫn chuyện học tập. Theo các học sinh tường trình, trong giờ học mỹ thuật, em T. được bạn tên P. cho mượn bài để nộp.

Tuy nhiên, sau đó, P. đã đòi lại bài nhưng T. bảo bị mất nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trưa 28/11, trước giờ thể dục, P. và một số bạn cùng lớp đã hành hung nữ sinh T..

“Nhà trường đã mời những học sinh liên quan lên viết bản kiểm điểm và đang xem xét hành vi để đánh giá xếp loại cuối học kỳ. Ban giám hiệu cũng đến gia đình nữ sinh T. để thăm hỏi và động viên em trở lại lớp”, bà Vân nói.

Bà T.D. (phụ huynh em T.) chia sẻ: “Con tôi giờ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, ở nhà thường xuyên trùm chăn khóc và chưa thể đến lớp. Tôi đang phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ hành vi con bị đánh hội đồng”.