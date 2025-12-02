Nam sinh bị đánh hội đồng, nhét "đồ nhạy cảm" vào miệng gây sốc

Ngày 2/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) đang tiến hành điều tra sự việc một nam sinh lớp 10 Trường THPT Hòn Đất bị nhóm bạn học đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh rồi nhét băng vệ sinh vào miệng.

Trong clip, nhóm thanh niên này liên tục chửi bậy khi đánh bạn. Nam sinh dù bị đánh và nhét băng vệ sinh vào miệng nhưng không dám chống cự. Sự việc gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Nhóm học sinh đánh rồi bắt bạn học ngậm băng vệ sinh gây phẫn nộ (Ảnh: Cắt từ clip)

Báo cáo ban đầu của Trường THPT Hòn Đất cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 22/11, em Đ.N.Q.H. (lớp 10) cùng em Đ.N.Q.D. (lớp 10) và một vài học sinh khác trong nhóm đón đường em V.X.H. (cùng học lớp 10) ở Quốc lộ 80, chặn đầu xe và đánh em H..

Em Q.H. và Q.D. cầm dao đã chuẩn bị sẵn trong cặp kê vào người và ép em H. phải chạy xe vào đường vắng để đánh.

Sau khi đánh H. bằng mũ bảo hiểm, Q.D. đưa băng vệ sinh vào miệng của em này rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội, trong clip nhóm của Q.D. liên tục chửi bậy.

Khi biết tin, lãnh đạo Trường THPT Hòn Đất đã xác minh và mời các học sinh liên quan viết bản tường trình, đồng thời báo cáo sự việc này lên lãnh đạo xã.

Liên quan vụ việc, phóng viên đã liên hệ với Sở GD&ĐT tỉnh An Giang để tìm hiểu thêm thông tin nhưng nhiều ngày liền lãnh đạo Sở từ chối cuộc gọi.