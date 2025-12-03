Bị đuổi học vì điện thoại: Sinh viên vô kỷ luật hay giảng viên nặng tay?

Chỉ “xem một chút” rồi bị cuốn đi

Bài đăng ẩn danh với nội dung “Xài điện thoại bị giảng viên đuổi luôn, hẹn học phần năm sau gặp lại thì phải làm gì ạ?” đã thu hút hơn 5.600 lượt cảm xúc và hơn 600 bình luận, trở thành tâm điểm của cộng đồng sinh viên.

Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Vấn đề sinh viên dùng điện thoại trong lớp thu hút nhiều tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Một tài khoản lên tiếng phản đối hành vi của giảng viên: “Đuổi sinh viên ra khỏi lớp chỉ vì dùng điện thoại là quá nặng. Nhắc nhở là được rồi, làm gì phải mạnh tay vậy".

“Học phần bạn đóng tiền chứ có ăn xin trường để học đâu. Nếu bạn không thấy thỏa đáng với hình phạt đó thì liên hệ với phòng đào tạo của trường để làm việc, nếu hợp tình hợp lý thì trường sẽ đổi lớp cho bạn”, một tài khoản khác tư vấn.

Nhiều bình luận khác lại đứng về phía giảng viên, cho rằng sinh viên phải tự xem lại thái độ của mình.

"Bây giờ hầu như trường đại học nào cũng quy định không dùng điện thoại trong giờ học rồi. Nhiều lúc thầy cô mắt nhắm mắt mở cho sinh viên, nhưng dù sao đi học cần tôn trọng giảng viên, hạn chế sử dụng”, L.T. bình luận.

Không khí tranh cãi trên mạng xã hội phản ánh một thực tế: điện thoại đang trở thành tâm điểm xung đột giữa sự tiện lợi và kỷ luật trong môi trường đại học.

Khánh Chi (21 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân) thường dùng điện thoại trong giờ học để tra cứu nhanh khái niệm, từ vựng hoặc xem lại bài giảng, tài liệu giáo viên đã gửi. Nữ sinh gần như không sử dụng để giải trí. Mặc dù vậy, cô cũng gặp khó khăn trong việc tự kiểm soát.

“Vì điện thoại luôn có nhiều thông báo và dễ thu hút sự chú ý, nên đôi khi tôi bị phân tâm. Khi đang học mà nhìn vào màn hình điện thoại thì mình rất dễ bị cuốn vào tin nhắn, mạng xã hội hay các thông báo khác, khiến cho mạch suy nghĩ bị ngắt quãng. Nhiều khi chỉ “xem một chút” nhưng lại mất khá lâu để quay lại bài học và khó bắt nhịp với nội dung bài giảng”, Khánh Chi tâm sự.

Để tránh bị cám dỗ, nữ sinh để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc cất vào balo.

Khánh Chi đứng về phía quan điểm dùng điện thoại trong giờ học có thể bị xem là thiếu tôn trọng giáo viên.

Khác với Khánh Chi, Q.A. (19 tuổi) thẳng thắn cho biết phần lớn thời gian dùng điện thoại trong lớp là để giải trí.

“Tôi cảm thấy mình bị nghiện mạng xã hội không dứt ra được. Biết là đi học thì cần phải nghiêm túc nhưng cứ một lát là tôi lại bồn chồn chán nản trong người. Tôi luôn muốn mở điện thoại ra lướt xem, dù không có gì đặc sắc vẫn muốn cầm điện thoại trên tay, sợ bị bỏ lỡ thông tin trên mạng”, Q.A. nói.

Thường Q.A. sẽ lướt tiktok, nhắn tin với bạn bè. Những giờ học nào dùng điện thoại nhiều, Q.A. không hề nhớ thầy cô đã giảng gì.

Q.A. nhận định, khi giảng viên không quá khắt khe về vấn đề sử dụng điện thoại thì phần nhiều sinh viên trong lớp ngồi im lặng lướt điện thoại. Nữ sinh quan niệm, nếu việc học không đủ khiến người ta chú ý thì đừng làm phiền người khác là được.

Tuy nhiên, Q.A. đồng tình rằng, khi giảng viên yêu cầu không được sử dụng mà sinh viên vẫn cố dùng thì đó là hành vi thiếu tôn trọng giảng viên và vô ý thức.

Giờ học thiếu hấp dẫn, sinh viên dễ tìm điện thoại để giải tỏa

Từ góc nhìn của người trực tiếp giảng dạy, TS Phạm Ngọc Phương Thuỷ, giảng viên ngành Văn hoá học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tình trạng sinh viên dùng điện thoại trong lớp đang có xu hướng gia tăng.

Tình trạng sinh viên dùng điện thoại trong lớp đang có xu hướng gia tăng (Ảnh minh hoạ bằng AI).

Theo bà, hành vi này tác động đáng kể đến cả chất lượng bài giảng và không khí lớp học. Khi sinh viên liên tục xem điện thoại, mạch giảng sẽ bị gián đoạn, mức độ tương tác giảm, giảng viên phải dành thêm thời gian để nhắc nhở, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ truyền đạt kiến thức.

TS Phương Thuỷ cho rằng nguyên nhân của tình trạng này không đơn thuần bắt nguồn từ sự thiếu tự giác của sinh viên mà là sự hội tụ của nhiều yếu tố.

Thói quen sống trong môi trường công nghệ khiến sinh viên gần như phụ thuộc vào thiết bị số. Bên cạnh đó, nếu giờ học thiếu sự hấp dẫn hoặc vẫn duy trì hình thức truyền đạt một chiều, sinh viên dễ tìm đến điện thoại như một cách giải tỏa sự nhàm chán.

Nhiều lớp học hiện nay cũng thiếu quy định rõ ràng về việc sử dụng điện thoại, khiến sinh viên không có ranh giới cụ thể để tuân thủ.

Tuy nhiên, TS Phương Thuỷ không ủng hộ việc cấm tuyệt đối hay xử lý quá nặng tay với hành vi trên.

Theo bà, để cải thiện ý thức kỷ luật của sinh viên, cần có sự kết hợp đồng bộ giữa quy định lớp học và phương pháp giảng dạy. Việc xây dựng nội quy không nhằm trừng phạt mà để định hướng hành vi đúng đắn. Đồng thời, các tiết học nên được thiết kế theo hướng tăng tương tác, khuyến khích sinh viên tham gia thảo luận, phân tích và đóng góp ý kiến để giảm sự thụ động.

“Vấn đề sử dụng điện thoại trong giờ học không chỉ là câu chuyện về thiết bị mà là biểu hiện của sự thay đổi trong thói quen học tập và văn hóa lớp học trong thời đại số. Việc giải quyết cần một cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa kỷ luật, sư phạm và sự đồng hành trong việc định hướng hành vi cho sinh viên.

Khi sinh viên hiểu rằng kỷ luật là biểu hiện của sự tôn trọng không gian học tập và chính bản thân mình, hành vi sử dụng điện thoại sẽ dần được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn”, TS Phương Thuỷ nhấn mạnh.

Lê Quỳnh Chi