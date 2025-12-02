Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng vẫn chưa đến trường

Ngày 2/12, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xác nhận bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường vẫn chưa trở lại công tác vì lý do sức khỏe.

Theo ông Mỹ, nhà trường luôn tạo điều kiện để bà H. nghỉ phép, chăm lo sức khỏe. Liên quan đến vụ 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc, ông Mỹ cho biết đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

"Cô H. đang nghỉ ốm, nhà trường cũng nhận được thông báo từ phía bệnh viện. Tình hình học tập của học sinh tại trường đến nay đã ổn định", ông Mỹ cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nên cho con nghỉ ở nhà.

Một buổi học của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng đã vào cuộc và xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ và 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Ngày 17/11, khi bà H. trở lại trường sau thời gian bị tạm đình chỉ công tác, nhiều phụ huynh đã phản ứng và đến đón con về.

Phía nhà trường xác nhận bà H. sau khi trở lại trường cũng có những vấn đề liên quan đến sức khỏe, sau đó phải đến bệnh viện thăm khám. Về phía phụ huynh, được nhà trường, địa phương vận động, họ đã đưa con trở lại lớp.