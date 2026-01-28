Sở GD&ĐT TPHCM phát cảnh báo về dịch vụ thẩm mỹ trong trường học

Nhiều học sinh đã quan tâm tới các dịch vụ thẩm mỹ (Ảnh minh hoạ: Phương Thảo).

Trước thực trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến khuyến cáo khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Ngành giáo dục thành phố nhấn mạnh việc cảnh báo các rủi ro từ những cơ sở quảng cáo "trôi nổi", chưa được cấp phép.

Giáo viên, học sinh, phụ huynh được khuyến cáo chỉ nên thực hiện dịch vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép và phê duyệt phạm vi chuyên môn phù hợp.

Sở lưu ý các dịch vụ có can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật; tiêm, chích, bơm; chiếu tia, sóng; đốt; các can thiệp xâm lấn khác…) phải thực hiện đúng nơi, đúng thẩm quyền.

"Đặc biệt, dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (hoặc cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ đã được phê duyệt)", hướng dẫn nhấn mạnh.

Để ngăn chặn các tác động tiêu cực, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường học triển khai hình thức tuyên truyền đa dạng như đăng tải trên website, kênh nội bộ và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp hoặc họp phụ huynh phù hợp lứa tuổi.

Đáng chú ý, Sở đưa ra quy định nghiêm ngặt: "Không tiếp nhận, không tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường và qua các kênh liên lạc của lớp, trường".

Việc siết chặt quản lý này nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, tránh việc học sinh và phụ huynh tiếp cận với các thông tin quảng cáo làm đẹp thiếu kiểm chứng, gây hệ lụy lâu dài về sức khỏe và tâm lý.