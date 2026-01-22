Biến chứng thẩm mỹ gần Tết tăng 20%, bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Da hoại tử vì tiêm filler ở spa

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BSCK2 Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, bệnh nhân (SN 2000, quê ở Gia Lai) vào viện với vùng trán đỏ ửng, sưng vù, mụn mủ xuất hiện dày đặc. Thậm chí, một số mảng da đang có dấu hiệu hoại tử.

Chỉ 3 ngày trước khi nhập viện, cô tiêm filler tại một spa ở địa phương với mong muốn có được làn da không khuyết điểm đón Tết. Nhưng giấc mơ đó đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Theo lời kể của bệnh nhân, chỉ khoảng 30 phút sau khi tiêm filler, cô gái bắt đầu cảm thấy da căng tức và đau nhiều. Nghĩ rằng đó là phản ứng bình thường sau thủ thuật, cô về nhà chờ đợi.

Nhưng sau vài ngày, tình trạng trở nên trầm trọng hơn, các mụn mủ nổi lên dày đặc. Tại spa, cô được nhân viên truyền kháng sinh nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, bác sĩ chẩn đoán cô bị hoại tử da do kỹ thuật tiêm sai. Điều này có thể dẫn đến chất làm đầy chui vào lòng mạch hoặc lượng tiêm quá nhiều chèn ép mạch máu, khiến vùng da bị thiếu máu nuôi dưỡng. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện ngay lập tức.

Lượt khám tăng, ca biến chứng tăng theo

Ca bệnh này không phải là ngoại lệ. Theo bác sĩ Anh Đào, song song với việc lượng khách đến làm đẹp tăng 20-30% trong mùa cận Tết, lượng bệnh nhân đến khoa vì biến chứng thẩm mỹ từ các cơ sở bên ngoài cũng tăng tương ứng khoảng 20% trong các tuần gần đây.

Các phương pháp làm đẹp không xâm lấn như tiêm filler, botox, meso... rất dễ xảy ra tai biến nếu người tiêm không nắm vững cấu trúc giải phẫu cũng như kỹ thuật thực hiện không đúng (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Các ca biến chứng thẩm mỹ cận Tết chủ yếu rơi vào ba nhóm chính. Nhóm đầu tiên là những người muốn đẹp nhanh nên sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng hoặc thực hiện peel lột da không đúng cách. Hậu quả là da chậm lành, đỏ kéo dài, tăng sắc tố, thậm chí để lại sẹo bỏng vĩnh viễn trên khuôn mặt.

Điều đáng nói là nhiều người nghĩ rằng peel da là phương pháp đơn giản, có thể tự làm tại nhà hoặc đến các spa nhỏ lẻ mà không cần bác sĩ. Nhưng thực tế, nếu không kiểm soát được nồng độ hóa chất và thời gian tác dụng, da có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhóm thứ hai là các ca biến chứng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện các can thiệp xâm lấn như cấy chỉ tại các địa chỉ không uy tín. Những bệnh nhân này thường đến bệnh viện với tình trạng u nốt sần trên mặt, khuôn mặt mất cân xứng, hoặc nghiêm trọng hơn là tắc mạch máu sau khi tiêm filler, viêm nhiễm sau cấy chỉ.

Đặc biệt, tình trạng tắc mạch do filler là một biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến hoại tử da diện rộng hoặc mù mắt nếu chất làm đầy di chuyển vào mạch máu nuôi mắt.

Nhóm thứ ba là các trường hợp sử dụng laser ánh sáng với năng lượng quá cao mà da không chịu nổi. Nhiều người nghĩ rằng năng lượng càng cao thì hiệu quả càng nhanh, nhưng thực tế điều này có thể gây bỏng da hoặc tăng sắc tố trầm trọng.

Việc sử dụng laser đòi hỏi phải có bác sĩ đánh giá chính xác loại da, tình trạng da và điều chỉnh thông số phù hợp. Một sai sót nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.

Đối mặt với thực trạng này, bác sĩ Anh Đào khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "ba đúng" khi làm đẹp.

Đầu tiên và quan trọng nhất là đúng cơ sở. Người dân cần chọn những nơi uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng, trang thiết bị y tế đầy đủ, đảm bảo vô khuẩn và quan trọng là có đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản.

Thứ hai là đúng chỉ định. Không phải phương pháp nào tốt cho người khác cũng sẽ tốt cho bạn. Da mỗi người có đặc điểm riêng, tình trạng riêng, và cần có bác sĩ chuyên khoa thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án điều trị phù hợp. Một phương pháp tốt nhưng không phù hợp với tình trạng da của bạn có thể gây ra phản tác dụng nghiêm trọng.

Thứ ba là đúng thời điểm. Còn vài tuần nữa là đến Tết, điều này có nghĩa là bạn cần có kế hoạch rõ ràng cho việc làm đẹp.

"Các liệu trình như laser hay nâng cơ bằng công nghệ thermage cần ít nhất một tháng để da phục hồi và có hiệu quả, trong khi filler và botox tuy cho thấy kết quả ngay nhưng vẫn cần khoảng hai tuần để theo dõi phản ứng của da. Vì vậy, nếu muốn làm đẹp an toàn, bạn nên thực hiện trước Tết ít nhất hai tuần.

Nếu đã cận ngày Tết, tốt nhất bạn chỉ nên thực hiện các liệu trình chăm sóc da nhẹ nhàng như chiếu sáng, làm sạch da, chứ không nên làm những thủ thuật xâm lấn", bác sĩ khuyến cáo.