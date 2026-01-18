Phẫu thuật thẩm mỹ không phải chỉ có showbiz

Tại buổi công bố chuyển đổi mô hình của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại TPHCM thành bệnh viện đa khoa, diễn ra tối 17/1, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, y học Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, từ nền tảng y học cổ truyền đến việc làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật chuyên sâu, nội soi, ghép tạng…

Trong đó, phẫu thuật thẩm mỹ và các lĩnh vực hỗ trợ phục hồi chức năng ngày càng được nhìn nhận như một phần tất yếu của sự phát triển xã hội. Nhiều cơ sở y tế thẩm mỹ chuyên sâu ra đời hơn một thập kỷ qua đã từng bước khẳng định vị thế, không chỉ ở chất lượng dịch vụ mà còn ở trách nhiệm xã hội.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Ảnh: BV).

Theo ông Lương, trong nhận thức xã hội, lĩnh vực thẩm mỹ thường bị gắn với showbiz (giới giải trí) hoặc nhu cầu làm đẹp của người nổi tiếng. Tuy nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ không phải chỉ có showbiz, mà còn là 1 nhánh của y học tái tạo, hỗ trợ điều trị và phục hồi cho nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội.

TS.BS Dương Huy Lương dẫn chứng, với những người bệnh khuyết tật bẩm sinh, mang khối u nặng đến vài kg, những trường hợp biến dạng khuôn mặt hay rối loạn sắc tố nặng, việc phẫu thuật thẩm mỹ có ý nghĩa hết sức nhân văn, giúp cuộc sống của họ trở nên tươi đẹp hơn.

Sau mổ, họ có cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống, lấy lại sự tự tin, hòa nhập cộng đồng, học tập, lao động và xây dựng tương lai. “Ý nghĩa lớn nhất của phẫu thuật thẩm mỹ trong những trường hợp này chính là trao lại cho người bệnh niềm tin và phẩm giá”, ông Lương nói.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định, việc bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ được Bộ Y tế cho phép chuyển sang mô hình đa khoa đánh dấu bước ngoặt quan trọng, là tiền đề để nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi hoạt động và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong cung cấp dịch vụ y tế.

Một cụ bà mang khối u lớn làm biến dạng mặt, được phẫu thuật thẩm mỹ sau đó (Ảnh: BV).

TS.BS Dương Huy Lương đề nghị bệnh viện tiếp tục lấy an toàn của người bệnh và nhân viên y tế làm ưu tiên hàng đầu, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động chuyên môn và quản lý.

Đồng thời, bệnh viện cần không ngừng cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao năng lực quản trị, chủ động học hỏi, tiếp nhận và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến của thế giới, đặc biệt là trong các lĩnh vực phẫu thuật tái tạo, công nghệ thẩm mỹ và điều trị chuyên sâu.

Từ đó, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại Việt Nam.

Ngoài ra, bệnh viện cũng cần tăng cường hợp tác với các đơn vị du lịch, lữ hành và đối tác quốc tế, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện quốc tế gắn với phát triển du lịch y tế, thu hút người bệnh và du khách nước ngoài.

Chuyển mô hình khi bối cảnh điều trị thay đổi

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện chia sẻ, sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, ông cùng cộng sự đã thực hiện hơn 1.000 trường hợp phẫu thuật tạo hình miễn phí cho bệnh nhân nghèo và ghi nhận những thay đổi rõ nét của bối cảnh điều trị.

Đó là bệnh nhân ngày càng lớn tuổi hơn, bệnh lý phức tạp hơn, nhiều trường hợp mang nhiều bệnh nền và nguy cơ cao. Thực tiễn này đòi hỏi một mô hình y tế toàn diện, có khả năng kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn điều trị ở mức cao nhất.

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đại biểu trong lễ chuyển đổi mô hình hoạt động bệnh viện (Ảnh: BV).

Do đó, việc chuyển đổi mô hình của đơn vị không nhằm mở rộng quy mô đơn thuần, mà là quyết định xuất phát từ trách nhiệm đối với người bệnh và cộng đồng.

Trong lộ trình chuyển đổi, bệnh viện mở rộng hoạt động với 11 chuyên khoa trọng điểm, để kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện, như: cơ xương khớp, tiết niệu, điều trị u bướu, tai mũi họng, tạo hình - thẩm mỹ, tầm soát sức khỏe và ung thư…

“Việc phát triển đồng bộ các chuyên khoa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị chuyên sâu, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp liên chuyên khoa, nâng cao an toàn điều trị và chất lượng chăm sóc lâu dài”, bác sĩ Tú Dung nhấn mạnh.