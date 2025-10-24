Sinh viên phản ứng vì giờ vào học từ 6h30, nhà trường lên tiếng

Theo thông báo của Trường Đại học Công thương TPHCM, từ học kỳ tới, dự kiến thời gian vào học của các ca sẽ được điều chỉnh so với lịch hiện tại. Theo kế hoạch này, ca 1 trong ngày sẽ bắt đầu lúc 6h30 đến 9h, thay cho 7h đến 9h15 như hiện tại. Còn ca 4 sẽ kết thúc vào 18h thay cho 17h25.

Nhiều sinh viên phản ứng về lịch học này của trường khi cho rằng vào học lúc 6h30 là quá sớm, khiến các em phải cập rập, vội vàng trong việc ăn uống, di chuyển đầu ngày.

Sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Bên cạnh đó, ca 4 trong ngày lại kết thúc trễ (lúc 18h) cũng kéo theo bất tiện cho sinh viên trong việc đi lại, nhất là với sinh viên đi làm thêm ca tối.

Không những sinh viên, việc vào học quá sớm cũng gây áp lực cho chính giảng viên, nhân viên của trường phải đưa đón con đi học.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TPHCM cho biết, lịch học mới nói trên là trường đưa ra để lấy ý kiến sinh viên, chưa đưa vào thực hiện.

Ông Phạm Thái Sơn cho biết, lâu nay mỗi tiết học ở trường gồm 45 phút thực học và sinh viên có 5 phút di chuyển giữa các lớp. Tuy vậy, gần đây đoàn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT yêu cầu phải đảm bảo đúng 50 phút thực học.

Việc trường đưa ra kế hoạch điều chỉnh giờ học nhằm đảm bảo thời lượng mỗi tiết học đủ 50 phút theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ghi nhận việc điều chỉnh giờ học ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt lâu nay của sinh viên, giảng viên nên trường vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến về phương án điều chỉnh giờ sao cho phù hợp nhất.